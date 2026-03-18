El 45% de la población de 85 a 94 años está polimedicada

El Ministerio de Sanidad ha publicado un informe sobre la utilización de fármacos crónicos en personas polimedicadas de 65 y más años, destacando la elevada prevalencia de polimedicación y su relación con múltiples patologías crónicas. Se considera polimedicada a la persona que mantiene tratamiento crónico con cinco o más principios activos distintos durante un año, considerando medicamento crónico aquel con dispensación anual equivalente a 180 dosis diarias definidas (DDD), es decir, administración sostenida por seis meses o más.

El 29,7% de los mayores de 65 años en España presenta polimedicación, aumentando con la edad: 20,5% (65-74 años), 36,8% (75-84 años) y 44,7% (85-94 años), descendiendo al 30,8% en los mayores de 95 años. Por sexos, las mujeres presentan mayor prevalencia (30,9%) frente a los hombres (28,3%), especialmente en edades avanzadas.

Los fármacos más usados son antiulcerosos (70%+), antihipertensivos (55-70%) y modificadores de lípidos (estatinas), aunque su uso disminuye a partir de los 95 años. Las personas polimedicadas presentan prevalencias mucho mayores de enfermedades crónicas: insuficiencia cardiaca 7 veces más frecuente, cardiopatía isquémica casi 5 veces y diabetes mellitus 3 veces.

Se observa una relación entre edad y ciertos medicamentos: los fármacos antidemencia se usan hasta 4,5 veces más en mayores de 95 años que en 65-74; lo mismo ocurre con diuréticos, antianémicos y anticoagulantes, mientras que AINES, insulinas y estatinas disminuyen con la edad. También existen diferencias por sexo: mujeres consumen más fármacos para salud ósea, tiroides, salud mental y dolor crónico, y hombres para salud urológica, cardiovascular y antidiabética.

Estos hallazgos subrayan la necesidad de estrategias de uso racional del medicamento en mayores, considerando género y edad, para identificar prescripciones no justificadas, prevenir interacciones y mejorar la seguridad y calidad de vida del paciente.