Más de 530 personas atendidas el día después del eclipse por dolencias oculares

Más de 530 personas fueron atendidas este jueves en las distintas comunidades autónomas, la mayoría por dolencias oculares, tras el eclipse total de Sol. Buena parte de las consultas vino motivada por molestias en los ojos tras mirar el eclipse, en general leves, aunque también hubo mareos o golpes de calor.

Los servicios sanitarios de Madrid realizaron 101 atenciones médicas relacionadas con el eclipse. Las principales causas de estas asistencias eran mareos, molestias y problemas oculares, así como consultas de ciudadanos para resolver dudas relacionadas con los posibles efectos del fenómeno astronómico.

En Galicia se registraron 19 incidencias, en su mayoría consultas sin síntomas, caídas y crisis de ansiedad. Le sigue Asturias donde la consejera de Salud, Concepción Saavedra, cifraba en 18 el número de consultas en atención primaria que pueden tener relación con el eclipse solar, de los 64 pacientes que se acercaron a sus centros de salud por motivos oculares a partir de las 21.00 horas del miércoles.

Osakidetza atendió por su parte a 58 personas en todo Euskadi, y los hospitales andaluces recibieron hasta el mediodía de ayer 44 consultas en urgencias oftalmológicas relacionadas con el eclipse, si bien ninguno de los casos requería ingreso hospitalario ni revestía gravedad. Cataluña atendió a 134 personas desde las 7.00 horas del miércoles y las 13.30 horas de ayer, y 40 de ellas presentaron afecciones oftalmológicas.

El oftalmólogo Javier Fernández Perlanes, especialista del Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz, instaba ayer a acudir cuanto antes a valoración oftalmológica si se observó el eclipse sin la protección adecuada y aparecen alteraciones visuales, por leves que parezcan.

Según señaló, los síntomas de una lesión visual incluyen visión borrosa, distorsión de las imágenes, alteraciones en la percepción de los colores, sensibilidad excesiva a la luz, dificultad para leer o la aparición de manchas oscuras en el campo visual.

Las molestias no aparecen al producirse el daño porque la retina no tiene receptores del dolor. “Por eso una persona puede lesionarse sin notar quemazón, ni pinchazo, los síntomas aparecen horas después”, apuntó.