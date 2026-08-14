Desde Florencia para vivir el eclipse y conocer Ourense

El aficionado a los eclipses Leonardo Chellini junto a su familia en su visita a Ourense

Vivir y observar un eclipse total no es en absoluto una experiencia corriente. Lo sucedido en la provincia el 12 de agosto de 2026 permanecerá en la memoria de los ourensanos y de miles de visitantes que siempre recordarán donde y con quién disfrutaron de este maravilloso fenómeno, que nadie contemporáneo volverá a disfrutar en Ourense, salvo milagro de la ciencia y la tecnología, puesto que el próximo en el territorio será en año 2480.

Dado que en la ciudad no se pudo disfrutar del evento en su plenitud, en la jornada del miércoles las calles ourensanas estaban especialmente vacíos, especialmente aquellas del Casco Vello, en las que los edificios taparon el sol. En cambio, ayer la situación fue bien distinta. Al tener el eclipse total a pocos kilómetros, ese furor turístico del que disfrutaron en otras ubicaciones el día 0, llegó ayer a la ciudad.

Especial protagonismo tuvieron los visitantes extranjeros, que se dejaron notar de forma excepcional, en comparación con lo que viene siendo habitual. Las calles céntricas tuvieron ayer una gran pluralidad de idiomas, destacando inglés, portugués, francés, alemán o italiano.

Precisamente, una familia de italianos, llegados desde Florencia, estuvo ayer de turismo por la ciudad gracias a la enorme afición del padre de familia Leonardo Chellini, que se enganchó a este tipo de fenómenos tras presenciar el eclipse total de Rumanía en 1999: “Me emocionó tanto que decidí traer a mi hijo y a mi mujer para que sintieran la misma emoción”. Tras verlo en la provincia de León se desplazaron a visitar la capital termal y proseguirán su ruta por el resto de la comunidad gallega.

De la misma forma visitó Ourense Iván Nebbal, procedente de Castilla-La Mancha junto a su pareja. Eligieron el lago de Sanabria para presenciar el evento astronómico: “Queríamos verlo en un sitio donde se produjese al 100 % y fue mágico”. De inmediato a provecharon la ocasión para seguir su ruta y llegar a Ourense.

Observatorio en el CHUO

El hospital no se paraliza ni en momento scomo este, pero sí que se adapta para que tanto pacientes como sanitarios puedan disfrutar de momentos especiales. En el CHUO se repartieron gafas y tanto personas ingresadas como personal bajaron o vieron el fenómeno desde las ventanas. También familiares, como Marisol Fernández o Katia Méndez que no pudieron presenciar el fenómeno en Valdeorras (donde sí era total), se encontraron en el CHUO por estar un familiar en quirófono. Pese a las circunstancias, valoraron la experiencia como “maravillosa” y destacaron la constante atención del personal sanitario durante el evento.

¿Cómo lo vivieron?

Juan Otero | Alan Pérez

“Vino nun castro preto de escairón e foi espectacular, a xente no deixaba de berrar e aplaudir” — Juan Otero

Iván Nubbal | Alan Pérez

“Fue un momento mágico, una cosa única e impactante que no se puede describir con palabras”

Leonardo Chellini | Alan Pérez

“Fui a ver el eclipse de 1999 a Rumanía y me emocionó tanto que decidí traer a mi hijo y a mi mujer” — Leonardo Chellini

Amelith Sánchez | Alan Pérez

“Yo pensaba que iba a hacer más frío, pero bien, solo que con algo de miedo por si miraba sin gafas” — Amelith Sánchez

Marisol Fernández y Katia Méndez | Alan Pérez

“Lo vimos en el hospital, al tener a un familiar en quirófano, pero fue maravilloso” — Marisol Fernández