La AESAN alerta de fragmentos de vidrio en confituras y miel Bonne Maman: estos son los lotes afectados

Alerta alimentaria por varios lotes de confituras y de miel de la marca Bonne Maman procedentes de Francia con posible contaminación de fragmentos de vidrio.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta alimentaria por la posible presencia de fragmentos de vidrio en varios lotes de confituras y miel de la marca Bonne Maman comercializados en España.

La notificación, trasladada inicialmente por las autoridades sanitarias de Cantabria, procede del sistema de autocontrol de la propia empresa fabricante, que detectó la incidencia y la comunicó a las autoridades para evitar que los productos afectados lleguen a los consumidores.

¿Qué productos Bonne Maman están afectados por la alerta?

Según la AESAN, los productos incluidos en la alerta son:

Confitura de fresa Bonne Maman 30 gramos : lotes K154, K155 y K156 .

Confitura de frambuesa Bonne Maman 30 gramos : lote K154 .

Miel Bonne Maman 30 gramos: lote K157.

Todos los productos afectados se presentan en tarros de vidrio de 30 gramos y tienen como fecha de consumo preferente el 30 de junio de 2028.

Qué hacer si tienes estos productos en casa

La AESAN recomienda a todas las personas que tengan alguno de estos productos que no lo consuman, debido al riesgo de que contengan pequeños fragmentos de vidrio.

Por el momento, el organismo no ha precisado en qué comunidades autónomas se distribuyeron estos lotes, aunque la alerta ya ha sido comunicada a través de la Red de Alerta Alimentaria para facilitar su retirada del mercado.

La agencia recuerda que este tipo de avisos forman parte de los controles de seguridad alimentaria para proteger a los consumidores y retirar de la venta cualquier producto que pueda suponer un riesgo para la salud.