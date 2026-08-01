Alerta alimentaria por Salmonella en un salchichón: estos son los lotes afectados

El salchichón Vela ibérica de la marca Díaz, afectado por la alerta alimentaria por presencia de Salmonella.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de Salmonella spp. en el salchichón Vela ibérica de la marca Díaz. La alerta, comunicada inicialmente por las autoridades sanitarias de Castilla y León, ha sido ampliada este viernes con nuevos lotes afectados.

El producto se presenta envasado en plástico, con un peso de 250 gramos, y se comercializa a temperatura ambiente. La distribución inicial se realizó en Andalucía y Castilla y León, aunque AESAN no descarta que algunas unidades hayan podido redistribuirse a otras comunidades autónomas. Las autoridades están comprobando la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Estos son los lotes afectados

La alerta afecta al producto Vela ibérica salchichón, de la marca Díaz. Tras la ampliación comunicada por AESAN, los lotes y fechas de consumo preferente incluidos son:

260513 — 13/05/2027

260406 — 06/04/2027

260413 — 13/04/2027

260421 — 21/04/2027

260427 — 27/04/2027

260428 — 28/04/2027

260504 — 04/05/2027

260519 — 19/05/2027

La agencia recomienda a las personas que tengan alguno de estos productos en su domicilio que no lo consuman.

Si se ha adquirido alguno de los lotes afectados, lo recomendable es mantenerlo separado de otros alimentos y seguir las indicaciones de retirada establecidas por las autoridades o el establecimiento donde se compró.

¿Qué es la Salmonella y qué implica?

La Salmonella es una bacteria que puede provocar una infección conocida como salmonelosis, una enfermedad transmitida habitualmente a través del consumo de alimentos o agua contaminados. La infección puede causar síntomas digestivos y generales y, aunque en muchos casos evoluciona favorablemente, puede resultar más grave en determinados grupos de población.

Entre los síntomas compatibles con salmonelosis se encuentran diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza. AESAN recomienda que las personas que hayan consumido alguno de los productos afectados y presenten esta sintomatología acudan a un centro de salud.

¿Qué hacer si tengo el salchichón en casa?

La recomendación de AESAN es clara: no consumir ninguno de los productos incluidos en la alerta. La información ha sido trasladada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar que los lotes afectados sean retirados del mercado.

La alerta se mantiene bajo seguimiento de las autoridades sanitarias, que continuarán investigando la distribución y las medidas necesarias para garantizar la retirada de los productos afectados.