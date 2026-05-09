Canarias, en el foco internacional ante la operación para evacuar a los pasajeros que podrían contagiar el hantavirus

Las islas Canarias y especialmente Tenerife se han convertido en el foco de atención internacional en las últimas horas, y seguirán siéndolo en las próximas, ante la operación que tiene previsto realizarse a partir del mediodía de este domingo para evacuar del crucero MV Hondius a los pasajeros y parte de la tripulación del barco, que sufrió un brote de hantavirus hace algunas semanas con el saldo, por el momento, de tres personas fallecidas y cuatro hospitalizados.

El barco tiene previsto llegar al entorno del puerto tinerfeño de Granadilla en la próxima madrugada y desde allí se pondrá en marcha una complicada operación de desembarco de los pasajeros y tripulantes, que serán conducidos posteriormente al aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde se desarrollará la repatriación a los diversos países de origen de estas personas. Catorce de ellos son españoles y serán llevados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde afrontarán una larga cuarentena para impedir contagios en el país.

La llegada del MV Hondius a Canarias ha estado precedida por una polémica política, con enfrentamientos en España entre el gobierno y distintos partidos de la oposición, así como con el propio gobierno canario, por la gestión de este asunto y la decisión final de que Canarias fuera el territorio elegido para llevar a cabo la operación.

El recuerdo de la reciente pandemia del Covid-19 ha emergido de nuevo con el hantavirus y, aunque las circunstancias son muy distintas y el nivel de riesgo es mucho menor, según los expertos, es inevitable que el asunto haya despertado los viejos fantasmas de una pandemia que se cobró centenares de miles de vidas en todo el mundo y cambió el modo de vida de casi todo el planeta durante muchos meses e incluso años.

La OMS agradece la respuesta de Tenerife

Entre las autoridades que se han desplazado a Tenerife para seguir de cerca la operación que tendrá lugar este domingo, se encuentra el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha asegurado a la ciudadanía de Canarias que la crisis sanitaria del buque MV Hondius, que llegará este domingo a la isla, "no es otro Covid-19" y ha subrayado que "el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo".

En una carta pública dirigida directamente a los habitantes de la isla, Tedros ha elogiado la respuesta de Tenerife como un acto de "dignidad, solidaridad y compasión", y ha explicado que estará en la isla para supervisar personalmente este domingo la operación de desembarco y repatriación de los pasajeros.

El máximo responsable de la OMS ha reconocido que comprende las inquietudes de la población: "Sé que cuando escuchan la palabra brote o epidemia y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo". Sin embargo, ha insistido en que la situación no es equiparable a la pandemia de 2020 y ha pedido a los tinerfeños que confíen en los preparativos diseñados por las autoridades españolas.

En ese sentido, ha precisado, a través de una carta publicada en la red social X que actualmente no hay pasajeros con síntomas a bordo, que un experto de la OMS se encuentra ya en el buque y que los suministros médicos están disponibles. Tedros ha detallado el protocolo previsto para el desembarco. Los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen, sin contacto con la población local.

Reglamento sanitario internacional

El director general ha explicado que la elección de Tenerife como puerto de acogida respondió al reglamento sanitario internacional, el marco jurídicamente vinculante que obliga a identificar el puerto más cercano con capacidad médica suficiente, y que la isla "cumplió ese criterio" mientras que España "lo honró".

El director general ha agradecido personalmente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la decisión de acoger el barco, calificándola de "acto de solidaridad y deber moral". Además, ha subrayado que a bordo viajan casi 150 personas de 23 países "que llevan semanas en el mar, algunas de luto, todas asustadas, todas deseando regresar a casa", y ha destacado también la "colaboración ejemplar" del capitán del buque, Jan Dobrogowski, la tripulación y la empresa operadora.