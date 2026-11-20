La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este viernes, 20 de noviembre, una nueva alerta alimentaria por la presencia de soja, cacahuete y sulfitos no declarados en el etiquetado de varios helados comercializados en España. La advertencia afecta a seis variedades y está dirigida especialmente a las personas con alergias o intolerancias a estas sustancias.

Los productos afectados pertenecen a la marca La Quindianita, que comercializa helados en envases individuales de 110 gramos. La alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), después de detectarse que determinados alérgenos no figuraban en las listas de ingredientes.

La AESAN ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La advertencia comprende distintas variedades de helados, aunque los alérgenos no declarados varían en función del sabor.

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¿Qué helados están afectados por la alerta alimentaria?

La AESAN ha identificado seis variedades de helados de La Quindianita con posibles problemas en la declaración de alérgenos. Todos se comercializan en envases de 110 gramos y deben conservarse congelados.

Helados con soja no declarada:

Helado de chocolate: todos los lotes en los que no figure la soja en la lista de ingredientes.

Helado yogur maracuyá: todos los lotes en los que no figure la soja en la lista de ingredientes.

Helado yogur mora: todos los lotes en los que no figure la soja en la lista de ingredientes.

Helados con soja no declarada | AESAN

Helado con cacahuete no declarado:

Helado de maní: todos los lotes en los que no figure el cacahuete en la lista de ingredientes.

Helado con cacahuete no declarado

Helados con sulfitos no declarados:

Helado ron con pasas: todos los lotes en los que no figuren los sulfitos en la lista de ingredientes.

Helado dulce de leche: todos los lotes en los que no figuren los sulfitos en la lista de ingredientes.

Helados con sulfitos no declarados | AESAN

La alerta no se limita a un número de lote concreto, sino que afecta a todos aquellos envases de las variedades señaladas en los que no aparezca declarado el alérgeno correspondiente.

¿Dónde se han distribuido los helados afectados?

Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial de los productos se ha realizado en Andalucía, Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid, aunque las autoridades sanitarias no descartan que hayan podido llegar a otras comunidades autónomas mediante redistribuciones.

La información ha sido trasladada a las autoridades autonómicas a través del SCIRI para comprobar la retirada de los helados afectados de los establecimientos comerciales.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia a la soja o al cacahuete, así como a quienes presentan intolerancia a los sulfitos, que se abstengan de consumir los productos afectados si los tienen en sus domicilios.

¿Qué riesgos tienen estos alérgenos para la salud?

La presencia de alérgenos no declarados en los alimentos puede provocar reacciones adversas en personas sensibles, especialmente cuando desconocen que el producto contiene una sustancia a la que son alérgicas.

En el caso de la soja y el cacahuete, las reacciones alérgicas pueden incluir picor, urticaria, hinchazón o dificultades respiratorias. En situaciones graves pueden desencadenar una anafilaxia, que requiere atención médica inmediata.

Por su parte, los sulfitos pueden provocar reacciones de hipersensibilidad, especialmente en determinadas personas con asma, con síntomas como dificultad respiratoria.

La AESAN aclara que el consumo de estos helados no comporta ningún riesgo para el resto de la población, ya que la advertencia está dirigida exclusivamente a quienes presentan alergia o intolerancia a los componentes señalados.