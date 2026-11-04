VARIOS LOTES AFECTADOS
Alerta alimentaria por Salmonella en un conocido producto lácteo vendido en España
VARIOS LOTES AFECTADOS
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este miércoles, 4 de noviembre, una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de Salmonella en un producto lácteo comercializado en España. Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir los lotes afectados debido al riesgo de sufrir una infección alimentaria.
El producto implicado es el kéfir de cabra con probióticos de la marca La Pardina, comercializado en botellas de diferentes tamaños. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), después de que la propia empresa detectara la incidencia mediante sus controles internos.
Según ha explicado la AESAN, la empresa comunicó la presencia de la bacteria a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente, con el objetivo de evitar que alimentos potencialmente inseguros lleguen a los consumidores.
La AESAN ha facilitado los siguientes datos para identificar los productos afectados:
Los lotes afectados son:
Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en Aragón, aunque las autoridades sanitarias no descartan que el producto haya llegado a otras comunidades autónomas mediante redistribuciones.
La AESAN recomienda a todas las personas que tengan en sus domicilios alguna de las botellas pertenecientes a los lotes señalados que se abstengan de consumirlas.
La Salmonella es una bacteria que puede causar salmonelosis, una infección gastrointestinal cuyos síntomas más habituales incluyen diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal y dolor de cabeza.
Los síntomas suelen aparecer entre 6 horas y 6 días después de la infección, aunque el periodo de incubación puede variar. La enfermedad puede resultar especialmente peligrosa para niños pequeños, personas mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.
En caso de haber consumido alguno de los productos afectados y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.
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