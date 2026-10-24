Alerta alimentaria por Salmonella en claras de huevo pasteurizadas de una marca comercializada en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de Salmonella en claras de huevo pasteurizadas de una marca comercializada en España.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de Salmonella spp. en claras de huevo pasteurizadas de la marca Casa de Castrelo. El aviso, comunicado el 23 de octubre por las autoridades sanitarias de Andalucía, afecta a botellas de 500 mililitros con fecha de caducidad del 27 de octubre de 2026.

La agencia recomienda a las personas que tengan alguno de los productos afectados en casa que se abstengan de consumirlos. Aunque la distribución inicial se ha localizado en Andalucía, la AESAN advierte de que no se descarta que se hayan redistribuido a otras comunidades autónomas.

La AESAN recomienda no consumir las botellas de Casa de Castrelo del lote 6265, con fecha de caducidad del 27 de octubre. | AESAN

Cómo identificar el producto afectado

La alerta alimentaria, identificada con la referencia ES2026/642, incluye las siguientes características:

Producto: clara de huevo pasteurizada

Marca: Casa de Castrelo

Lote: 6265

Fecha de caducidad: 27 de octubre de 2026

Formato: botella de plástico de 500 mililitros

Conservación: refrigerado

La información se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de comprobar que las unidades afectadas se retiran de los canales de comercialización.

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Qué hacer si se ha consumido el producto

La AESAN aconseja no consumir las claras de huevo incluidas en la alerta. En caso de haberlas ingerido y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, recomienda acudir a un centro de salud.

Entre los síntomas más habituales de esta infección se encuentran la diarrea, los vómitos, la fiebre y el dolor de cabeza. La aparición de estas señales tras consumir un producto afectado requiere atención sanitaria.

La agencia dispone de información adicional sobre la salmonelosis y otras enfermedades de transmisión alimentaria en su página web.