Alerta alimentaria por Salmonella en claras de huevo pasteurizadas de una marca comercializada en España
RIESGO DE SALMONELOSIS
Una alerta sanitaria pone el foco en unas claras de huevo pasteurizadas que podrían estar en los frigoríficos de los consumidores y que deben evitarse por riesgo de salmonelosis
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de Salmonella spp. en claras de huevo pasteurizadas de la marca Casa de Castrelo. El aviso, comunicado el 23 de octubre por las autoridades sanitarias de Andalucía, afecta a botellas de 500 mililitros con fecha de caducidad del 27 de octubre de 2026.
La agencia recomienda a las personas que tengan alguno de los productos afectados en casa que se abstengan de consumirlos. Aunque la distribución inicial se ha localizado en Andalucía, la AESAN advierte de que no se descarta que se hayan redistribuido a otras comunidades autónomas.
Cómo identificar el producto afectado
La alerta alimentaria, identificada con la referencia ES2026/642, incluye las siguientes características:
- Producto: clara de huevo pasteurizada
- Marca: Casa de Castrelo
- Lote: 6265
- Fecha de caducidad: 27 de octubre de 2026
- Formato: botella de plástico de 500 mililitros
- Conservación: refrigerado
La información se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de comprobar que las unidades afectadas se retiran de los canales de comercialización.
Qué hacer si se ha consumido el producto
La AESAN aconseja no consumir las claras de huevo incluidas en la alerta. En caso de haberlas ingerido y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, recomienda acudir a un centro de salud.
Entre los síntomas más habituales de esta infección se encuentran la diarrea, los vómitos, la fiebre y el dolor de cabeza. La aparición de estas señales tras consumir un producto afectado requiere atención sanitaria.
La agencia dispone de información adicional sobre la salmonelosis y otras enfermedades de transmisión alimentaria en su página web.
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