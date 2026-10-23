Activan una alerta alimentaria al hallar trozos de vidrio en una salsa de un conocido supermercado en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de fragmentos de vidrio en una salsa de la marca Eroski. La advertencia afecta a un lote concreto de salsa Ricotta, comercializada en botes de cristal de 350 gramos.

La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de evitar que los consumidores puedan ingerir un producto potencialmente peligroso.

¿Qué producto de Eroski está afectado?

La alerta afecta a una referencia específica de salsa Ricotta de la cadena de supermercados. Estos son los datos para identificar el producto:

Producto: Salsa Ricotta.

Marca: Eroski.

Formato: Bote de vidrio.

Peso: 350 gramos.

Lote afectado: LA310CRI01.

Fecha de caducidad: 06/11/2028.

Conservación: Temperatura ambiente.

Imagen de la salsa afectada por la alerta alimentaria

Retirada del producto y recomendaciones

La AESAN ha trasladado esta información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, el organismo recomienda a todas las personas que tengan en su domicilio algún bote perteneciente al lote señalado que se abstengan de consumirlo.

La posible presencia de fragmentos de vidrio supone un riesgo físico para los consumidores, ya que su ingestión puede provocar lesiones en la boca, la garganta o el aparato digestivo. Por este motivo, es importante comprobar el número de lote antes de consumir el producto.