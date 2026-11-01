El ayuno intermitente, un aliado frente al cáncer

Una nueva investigación de CRIS Contra el Cáncer estudia en ratones los posibles beneficios de la restricción calórica y el ayuno intermitente sobre la salud hepática y su papel frente al cáncer de hígado y de las vías biliares. El objetivo es comprender los mecanismos celulares implicados para avanzar en el desarrollo de estrategias de medicina de precisión y nuevos fármacos. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Hígado, el jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y líder de la investigación, Alejo Efeyan, señaló que tanto la restricción calórica como el ayuno intermitente pueden aportar beneficios para la salud hepática.

Para estudiar sus efectos, los investigadores trabajan con modelos de ratón en dos intervenciones diferentes. Por un lado, aplican una restricción calórica que consiste en reducir un 30 por ciento la ingesta diaria de alimentos respecto a la alimentación habitual. Por otro, analizan los efectos del ayuno intermitente, en el que los animales tienen limitada la ingesta de comida a un periodo de siete horas al día. “Sabemos que ambas intervenciones tienen efectos beneficiosos, ya que condicionan favorablemente el metabolismo del hígado y consiguen retrasan la aparición de tumores en el órgano”, detalló Efeyan.

Según explicó, el cáncer de hígado está estrechamente relacionado con la obesidad, que a su vez se asocia a diferentes alteraciones metabólicas. “Por eso es lógico que interrumpir de alguna manera este círculo vicioso de acumulación de grasa en el hígado, inflamación y fibrosis, asociado a una ingesta excesiva de nutrientes, tenga efectos beneficiosos”, añadió.

Herramienta

El jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CNIO resaltó que la restricción calórica es una “herramienta poderosísima” para favorecer un envejecimiento saludable y prolongar la longevidad. El investigador señaló que los beneficios de la restricción calórica podrían extenderse más allá del cáncer de hígado y alcanzar a otros órganos y enfermedades. “Este proyecto se centra en el cáncer hepático, pero las reglas que aprendamos estudiando el hepatocito probablemente puedan trasladarse a muchas otras patologías, en particular a otros tipos de cáncer asociados a la obesidad y al exceso de ingesta de alimentos”, apuntó.