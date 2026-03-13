Un buen sueño, "fundamental" para tener mejor salud y aumentar la longevidad

La neurofisióloga clínica Ana Teijeira, coordinadora de los actos en España por el Día Mundial del Sueño, ha subrayado que el sueño tiene un "papel fundamental" en la salud, de forma que "dormir bien", tanto en número de horas como en calidad, permite tener mejor salud física y mental y favorece la longevidad.

Así lo ha señalado este jueves en una rueda de prensa organizada por la Sociedad Española de Sueño (SES) y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica con motivo del Día Mundial del Sueño. La efeméride, que se celebra este viernes, tiene como lema 'Dormir bien, vivir mejor'.

Teijeira ha detallado que el sueño está relacionado con la maduración cerebral, la consolidación de la memoria, el rendimiento cognitivo, la regulación emocional, la reparación celular, el metabolismo, la salud cardiovascular, el sistema inmune y la longevidad. "Si yo duermo bien y vivo mejor, ¿cómo yo sé que duermo bien o no?", ha cuestionado la experta para explicar que un buen sueño debe adaptarse a los ritmos circadianos; durar una cantidad suficiente de horas, que varía a lo largo de la vida, siendo mayor en la infancia; y gozar de buena calidad, sin sufrir despertares y con el adecuado porcentaje de sueño profundo.

Sin embargo, ha advertido que en la sociedad actual estos aspectos no se cumplen, sobre todo como consecuencia de la tendencia a pensar que falta tiempo en el día a día y, como alternativa, se sacrifican horas de sueño para actividades de ocio o laborales.

"Podemos tener jornadas maratonianas de trabajo, que continúan en casa, programación televisiva con horarios de 'prime time' muy tardíos, retrasamos la cena en familia. Todo esto irremediablemente va a provocar una alteración en el ritmo de sueño que vamos a llamar cronodisrupción", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que las investigaciones han demostrado que las horas de sueño de la población se han visto reducidas en más de dos horas en las últimas décadas. "Dormimos dos horas menos que lo que dormían las personas a principios del siglo XX", ha señalado.

Trastorno del sueño

El impacto de esta falta de sueño se observa ya entre la población y, en concreto, un 30 por ciento de españoles dice despertar con la sensación de no haber tenido un sueño suficiente o de buena calidad. Uno de cada cinco habitantes sufre trastornos del sueño y la prevalencia de insomnio crónico se ha triplicado en los últimos 20 años, impactando en el 14 por ciento de la población.

El déficit de sueño genera problemas de concentración, de bajo rendimiento, accidentes laborales y de tráfico, alteraciones del estado de ánimo, depresión, ansiedad y cambios hormonales. También puede afectar al sistema cardiovascular y al inmune y facilitar caer enfermo. "Sabemos, además, que hay determinados tipos de cánceres que se incrementan cuando tenemos un sueño insuficiente", ha puntualizado Teijeira.

La apnea del sueño es uno de los trastornos del sueño más frecuentes, afecta a un cuarto de la población adulta y la prevalencia aumenta con la edad. Desde la SEPAR, el neumólogo Eusebi Chiner ha advertido sobre sus riesgos y la necesidad de detectarlo de forma temprana, como parte de la campaña anual que la sociedad científica está dedicando a los trastornos respiratorios del sueño.

Esta afección consiste en la detención repetida de la respiración a lo largo de la noche debido a cierres de la vía aérea superior. "De tal manera que se cierra, se detiene la respiración y no tenemos más remedio que despertarnos o microdespertarnos (...) La consecuencia es que al día siguiente vamos a tener sueño o vamos a tener la percepción de que, aunque hayamos estado en la cama, realmente no hemos dormido", ha detallado Chiner.

El miembro del Grupo Coordinador del Año SEPAR ha indicado que estos episodios pueden provocar a medio y largo plazo hipertensión y trastornos cardiometabólicos, accidentes cerebrovasculares, trastornos neurocognitivos, bajo rendimiento laboral y escolar, y pérdida de reflejos que pueden aumentar casi por siete el riesgo de accidentes. A largo plazo, puede aumentar la mortalidad y generar una pérdida de unos ocho años de vida.

Según ha advertido, la apnea del sueño tiene importantes costes económicos. Mientras que todos los trastornos del sueño pueden costar 40.000 millones de euros al año en gastos directos, la apnea en particular ocasiona 5.000 millones, sin contar gastos indirectos derivados de las bajas laborales y otros factores.

Aunque se han mejorado los sistemas y se ha aumentado el número de unidades de sueño en España, tanto de neurofisiología como de neumología, Chiner ha alertado de que persiste el infradiagnóstico y se requiere mayor labor investigadora. "Debemos de estar activos para el diagnóstico, para la sospecha inicialmente, y para aumentar el rendimiento de las unidades de sueño", ha manifestado.

Higiene del sueño

La doctora Ana Teijeira, como portavoz de la SES, ha señalado las medidas que pueden ayudar a mejorar tanto la calidad como la cantidad del sueño y que deben enseñarse desde la infancia, comenzando por tener horarios regulares y una rutina antes de ir a la cama basada en actividades relajadas.

"No debemos trabajar, estudiar, ni realizar actividades físicas intensas o aeróbicas las horas previas a acostarnos", ha indicado. Asimismo, se deben evitar las sustancias estimulantes, como la nicotina del tabaco, la cafeína o la teína, desde seis horas antes, así como las cenas copiosas.

También ha resaltado la importancia de "dejar todos los problemas fuera de la cama". En esta línea, el doctor Chiner ha comentado que se debe evitar el uso de dispositivos móviles, tablets y ordenadores en el dormitorio, lo que puede sustituirse por la lectura.

Reivindicaciones

Por otra parte, la Sociedad Española de Sueño ha reivindicado el papel del médico experto en sueño y de las unidades especializadas. "Necesitamos capacitarnos como médicos expertos en sueño y que los ciudadanos puedan acceder a unidades de sueño especializadas en todos los puntos del país. Esto nos va a permitir detectar cuanto antes los trastornos del sueño, tratarlos y mejorar por ende la calidad de vida de la persona", ha subrayado Ana Teijeria.

Además, ha hecho un llamamiento a los estamentos públicos para colaborar e impulsar de forma conjunta políticas públicas eficaces que aborden de manera integral el sueño y sus enfermedades desde un punto de vista social, escolar y laboral.

"Aún queda mucho trabajo por hacer, aunque creemos que la sociedad cada vez está más concienciada y hay esperanza al respecto. Desde la Sociedad Española de Sueño ofrecemos nuestro apoyo incondicional para promover un sueño saludable y que realmente todos podamos decir en nuestra sociedad que dormimos bien y, por tanto, vivimos mejor", ha concluido.