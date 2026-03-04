Calculadora de azúcar: ¿cuánto consumes al día y cuál es el máximo recomendado?

Consulta cuánto azúcar consumes al día y cuál es el máximo recomendado según la OMS.

Controlar el consumo de azúcar es clave para llevar una dieta equilibrada. Sin embargo, muchos productos procesados esconden más azúcar del que imaginamos. Para saber cuánto ingerimos realmente, cada vez más personas utilizan una calculadora de azúcar online, una herramienta sencilla que permite convertir gramos en terrones y comparar el resultado con las recomendaciones de salud.

¿Cómo funciona una calculadora de azúcar?

El sistema es muy simple y se basa en tres pasos:

Azúcar por 100 g o 100 ml. Revisa la etiqueta nutricional del producto y busca el apartado “de los cuales azúcares” por cada 100 gramos o 100 mililitros. Cantidad consumida. Introduce la cantidad total que has comido o bebido. Por ejemplo, si tomas una lata de refresco de 330 ml, deberás indicar “330”. Resultado automático. La calculadora mostrará: Los gramos totales de azúcar ingeridos y a cuántos terrones de azúcar equivale (teniendo en cuenta que 1 terrón son 4 gramos)

Recomendaciones sobre el consumo de azúcar y cómo controlarlo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el consumo de azúcares libres a menos de 50 gramos al día y, de forma ideal, a menos de 25 gramos diarios en adultos. Superar estas cantidades de manera habitual puede aumentar el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

No todos los azúcares son exactamente iguales. Existen alternativas como el azúcar de abedul o xilitol, que tiene un poder endulzante similar al azúcar común pero aporta 2,4 calorías por gramo, frente a las 4 calorías por gramo del azúcar tradicional. Aun así, también debe consumirse con moderación.

El azúcar no es en sí mismo perjudicial cuando está presente de forma natural en alimentos como frutas y lácteos, que forman parte de una dieta equilibrada. El problema suele estar en el exceso de azúcares añadidos en productos ultraprocesados, como refrescos, bollería o cereales azucarados.

Por eso, utilizar una calculadora de azúcar diaria puede ayudar a tomar conciencia de los hábitos de consumo y ajustar la alimentación si se superan los límites recomendados. A veces, pequeños cambios —como sustituir refrescos por agua o elegir productos sin azúcares añadidos— pueden marcar una gran diferencia en la salud a largo plazo.