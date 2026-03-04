RECOMENDACIONES DE LA OMS
Calculadora de azúcar: ¿cuánto consumes al día y cuál es el máximo recomendado?
Controlar el consumo de azúcar es clave para llevar una dieta equilibrada. Sin embargo, muchos productos procesados esconden más azúcar del que imaginamos. Para saber cuánto ingerimos realmente, cada vez más personas utilizan una calculadora de azúcar online, una herramienta sencilla que permite convertir gramos en terrones y comparar el resultado con las recomendaciones de salud.
El sistema es muy simple y se basa en tres pasos:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el consumo de azúcares libres a menos de 50 gramos al día y, de forma ideal, a menos de 25 gramos diarios en adultos. Superar estas cantidades de manera habitual puede aumentar el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.
No todos los azúcares son exactamente iguales. Existen alternativas como el azúcar de abedul o xilitol, que tiene un poder endulzante similar al azúcar común pero aporta 2,4 calorías por gramo, frente a las 4 calorías por gramo del azúcar tradicional. Aun así, también debe consumirse con moderación.
El azúcar no es en sí mismo perjudicial cuando está presente de forma natural en alimentos como frutas y lácteos, que forman parte de una dieta equilibrada. El problema suele estar en el exceso de azúcares añadidos en productos ultraprocesados, como refrescos, bollería o cereales azucarados.
Por eso, utilizar una calculadora de azúcar diaria puede ayudar a tomar conciencia de los hábitos de consumo y ajustar la alimentación si se superan los límites recomendados. A veces, pequeños cambios —como sustituir refrescos por agua o elegir productos sin azúcares añadidos— pueden marcar una gran diferencia en la salud a largo plazo.
