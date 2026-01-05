El calor, los analgésicos y masajes locales, medidas contra el dolor de espalda
HIGIENE POSTULAR
Una de cada cinco personas (19,8%) padece dolor lumbar crónico, según el INE. Para combatir el dolor de espalda son recomendables medidas como el calor, los analgésicos y masajes locales
Una de cada cinco personas (19,8%) padece dolor lumbar crónico, lo que convierte este problema de salud en el segundo más frecuente de tipo crónico, solo por detrás de la tensión alta (20,2%), según datos de la Encuesta de Salud de España del Instituto Nacional de Estadística (INE), recordó el doctor Julio Maset, médico de Cinfa.
Además, la cervicalgia o dolor localizado en la columna cervical es muy común entre la población y afectará a entre el 30% y el 40% de las personas en algún momento de su vida, según datos publicados por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) en su documento de consenso sobre el dolor de espalda.
Como explicó el doctor, “los problemas en cualquiera de las cuatro áreas de la espalda —sacro-coccígea, lumbar, dorsal o cervical— pueden producir un dolor intenso, a veces tremendamente incapacitante. En la mayoría de los casos —añadió— suelen estar detrás de este dolor los malos hábitos posturales que repetimos una y otra vez en nuestro día a día si, por ejemplo, trabajamos frente al ordenador, caminamos o dormimos adoptando una postura inadecuada”.
Variedad de causas
Otras posibles causas del dolor de espalda son el estrés, la fatiga muscular, la fibromialgia, algunas enfermedades degenerativas como la artritis o la espondilosis, o la presencia de tumores y traumatismos consecuencia de accidentes.
El tratamiento para el dolor de espalda se basa en la conjunción de distintas medidas, como la aplicación de calor usando mantas eléctricas, kits de calor o bolsas de agua caliente en sesiones de veinte minutos, que han de repetirse varias veces al día. También puede ser efectivo, siempre bajo supervisión médica, el uso de analgésicos, antiinflamatorios o relajantes musculares, añadió el doctor.
Asimismo, puede recurrirse a la fisioterapia para controlar y tratar las molestias mediante masajes y terapias locales de calor, incluidas duchas en la zona a la mayor presión y temperatura posibles, que favorecen la relajación de los músculos.
En el caso del dolor cervical, el especialista puede recomendar el uso temporal de un collarín, aunque debe usarse siempre bajo supervisión médica y nunca durante mucho tiempo para evitar que los músculos del cuello se debiliten. En el caso de la lumbalgia, podría ser recomendable recurrir a fajas protectoras.
Por último, en casos específicos, como el de un disco herniado, puede ser necesario recurrir a la cirugía.
La higiene postural es fundamental
Además de cuidar el peso y el estado físico, es primordial adquirir una correcta higiene postural cuando trabajamos, caminamos, levantamos peso o dormimos. Por ejemplo, un hábito tan sencillo como andar erguidos puede ayudar a librarnos de padecer dolor de espalda crónico”, recordó el doctor Maset.
Para ayudar a combatir el dolor de espalda, ofrece consejos para cuidarla como:
- Presta atención a la manera en que caminas. En muchos casos, sin ser conscientes de ello, andamos encorvados, cargando el peso de los hombros hacia delante. Es importante evitar esta tendencia irguiendo la espalda y elevando la cabeza. Además, no hay que abusar de los zapatos de tacón alto ni de los bolsos muy pesados, que cargan el peso en un único lado del cuerpo.
- Cuida la espalda también mientras duermes. Lo mejor es tumbarse de lado (en posición fetal), con el costado apoyado y las caderas y la rodilla de arriba flexionadas —la pierna que está en contacto con el colchón debe quedar estirada—.
