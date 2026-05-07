ALERTA SANITARIA EN EL ATLÁNTICO
Canarias prepara la repatriación de los pasajeros del MV Hondius mientras la OMS investiga el brote de hantavirus
ALERTA SANITARIA EN EL ATLÁNTICO
El crucero MV Hondius se dirige ya hacia Canarias en un contexto de máxima alerta sanitaria internacional tras el brote de hantavirus que ha provocado al menos tres fallecimientos y varios contagios confirmados, según la Organización Mundial de la Salud. La embarcación, que partió de Ushuaia (Argentina) rumbo al Atlántico, se encuentra bajo seguimiento permanente de autoridades sanitarias europeas y americanas.
La llegada del barco a aguas canarias está prevista entre el domingo y el lunes, momento en el que se desplegará un dispositivo especial de control epidemiológico, triaje médico y gestión de repatriaciones. Los pasajeros asintomáticos serán evaluados individualmente antes de su traslado a sus países de origen, mientras que los ciudadanos españoles serán derivados a instalaciones sanitarias designadas para cumplir cuarentena preventiva y seguimiento clínico.
El operativo de desembarco ha generado tensión institucional entre administraciones, especialmente por la falta de información previa y coordinación entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico canario, que reclama mayor claridad sobre los protocolos de actuación.
En paralelo, la OMS y equipos epidemiológicos internacionales trabajan con la hipótesis de que el contagio inicial se produjo antes del embarque, probablemente en zonas de riesgo de Argentina o Chile, donde el virus es endémico. El hantavirus se transmite principalmente por inhalación de partículas procedentes de roedores infectados y presenta un periodo de incubación de entre dos y cuatro semanas, lo que complica la trazabilidad exacta de los casos.
Aunque la transmisión entre personas es poco frecuente, las características del brote han obligado a extremar las medidas de vigilancia, especialmente en un entorno cerrado como un buque con más de un centenar de personas a bordo. Las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para la población general es bajo, pero mantienen activos todos los protocolos de contención ante posibles nuevos casos.
La situación sigue evolucionando a la espera de la llegada del barco, que marcará el inicio de una nueva fase del dispositivo sanitario en Canarias.
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