El crucero afectado por hantavirus arribará en tres días en Canarias y el gallego será examinado en Madrid

El Gobierno ha confirmado que el barco "MV Hondius" arribará en el plazo de tres días en el puerto secundario de Granadilla, a diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife, y que el gallego y los otros 13 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.

Los detalles los han dado en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde han explicado que atenderán la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario.

El Gobierno ha asegurado que la situación está "controlada" y que los 14 españoles, todos asintomáticos, serán trasladados hasta la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla, "donde permanecerán atendidos y examinados".

El Ejecutivo ha señalado también que garantizará "todas las medidas de seguridad" para impedir la transmisión del hantavirus desde el atraque del barco en el puerto canario de Granadilla, del que ha destacado su "muy poca actividad".

"Una vez allí", se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida, ha indicado Mónica García, que ha priorizado la "atención a la crisis".