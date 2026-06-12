Cáncer de próstata: síntomas, detección, tratamientos y prevención

El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en hombres a nivel mundial. Afecta a la glándula prostática, situada debajo de la vejiga y encargada de producir parte del líquido seminal. Aunque en muchos casos evoluciona lentamente, su detección temprana es clave para mejorar el pronóstico y aumentar las opciones de tratamiento.

En este artículo te explicamos de forma clara qué es, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y qué tratamientos existen actualmente.

¿Qué es el cáncer de próstata?

El cáncer de próstata se origina cuando algunas células de la próstata comienzan a crecer de forma descontrolada. En fases iniciales puede no producir síntomas, lo que hace que en muchos casos se detecte en revisiones rutinarias.

Es un tipo de cáncer con alta supervivencia cuando se diagnostica a tiempo, especialmente si está localizado y no se ha extendido a otras partes del cuerpo.

Síntomas del cáncer de próstata

En sus primeras etapas, el cáncer de próstata puede no dar señales claras. Cuando aparecen síntomas, suelen estar relacionados con problemas urinarios.

Síntomas más frecuentes:

Dificultad para iniciar la micción

Chorro de orina débil o interrumpido

Necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la noche

Sensación de vaciado incompleto de la vejiga

Dolor o escozor al orinar

Presencia de sangre en la orina o el semen

En fases más avanzadas pueden aparecer:

Dolor en la zona lumbar, caderas o pelvis

Pérdida de peso inexplicada

Fatiga persistente

Dolor óseo (si hay metástasis)

Cómo se detecta el cáncer de próstata

La detección precoz es fundamental. Existen varias pruebas que permiten identificar la enfermedad incluso antes de que aparezcan síntomas.

Principales métodos de diagnóstico:

1. Análisis de PSA (antígeno prostático específico)

Es un análisis de sangre que mide los niveles de una proteína producida por la próstata. Valores elevados pueden indicar cáncer, aunque también otras condiciones benignas como la hiperplasia prostática.

2. Tacto rectal

Permite al médico evaluar el tamaño, la forma y la textura de la próstata.

3. Pruebas de imagen

Como la resonancia magnética, que ayuda a localizar áreas sospechosas.

4. Biopsia prostática

Es la prueba definitiva. Consiste en extraer pequeñas muestras de tejido para analizarlas en laboratorio.

Tratamientos del cáncer de próstata

El tratamiento depende del estadio del cáncer, la edad del paciente y su estado general de salud. En muchos casos se opta por un enfoque personalizado.

Opciones principales:

1. Vigilancia activa

Se utiliza en tumores de crecimiento lento. Implica controles periódicos sin tratamiento inmediato.

2. Cirugía (prostatectomía)

Consiste en la extirpación total o parcial de la próstata.

3. Radioterapia

Utiliza radiación para destruir las células cancerosas. Puede ser externa o interna (braquiterapia).

4. Terapia hormonal

Reduce los niveles de testosterona, hormona que puede favorecer el crecimiento del tumor.

5. Quimioterapia

Se emplea en casos avanzados o cuando el cáncer se ha extendido.

6. Terapias dirigidas e inmunoterapia

Opciones más recientes que actúan sobre mecanismos específicos del cáncer.

Factores de riesgo

Algunos factores aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata:

Edad avanzada (más frecuente a partir de los 50 años)

Antecedentes familiares

Dieta rica en grasas y pobre en frutas y verduras

Obesidad

Origen genético y hormonal

¿Se puede prevenir?

No existe una forma segura de prevenirlo, pero sí hábitos que pueden reducir el riesgo:

Mantener una dieta equilibrada

Hacer ejercicio regularmente

Evitar el sobrepeso

Realizar revisiones médicas a partir de los 50 años (o antes si hay antecedentes familiares)