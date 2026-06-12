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Cáncer de próstata: síntomas, detección, tratamientos y prevención
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El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en hombres a nivel mundial. Afecta a la glándula prostática, situada debajo de la vejiga y encargada de producir parte del líquido seminal. Aunque en muchos casos evoluciona lentamente, su detección temprana es clave para mejorar el pronóstico y aumentar las opciones de tratamiento.
En este artículo te explicamos de forma clara qué es, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y qué tratamientos existen actualmente.
El cáncer de próstata se origina cuando algunas células de la próstata comienzan a crecer de forma descontrolada. En fases iniciales puede no producir síntomas, lo que hace que en muchos casos se detecte en revisiones rutinarias.
Es un tipo de cáncer con alta supervivencia cuando se diagnostica a tiempo, especialmente si está localizado y no se ha extendido a otras partes del cuerpo.
En sus primeras etapas, el cáncer de próstata puede no dar señales claras. Cuando aparecen síntomas, suelen estar relacionados con problemas urinarios.
La detección precoz es fundamental. Existen varias pruebas que permiten identificar la enfermedad incluso antes de que aparezcan síntomas.
1. Análisis de PSA (antígeno prostático específico)
Es un análisis de sangre que mide los niveles de una proteína producida por la próstata. Valores elevados pueden indicar cáncer, aunque también otras condiciones benignas como la hiperplasia prostática.
2. Tacto rectal
Permite al médico evaluar el tamaño, la forma y la textura de la próstata.
3. Pruebas de imagen
Como la resonancia magnética, que ayuda a localizar áreas sospechosas.
4. Biopsia prostática
Es la prueba definitiva. Consiste en extraer pequeñas muestras de tejido para analizarlas en laboratorio.
El tratamiento depende del estadio del cáncer, la edad del paciente y su estado general de salud. En muchos casos se opta por un enfoque personalizado.
1. Vigilancia activa
Se utiliza en tumores de crecimiento lento. Implica controles periódicos sin tratamiento inmediato.
2. Cirugía (prostatectomía)
Consiste en la extirpación total o parcial de la próstata.
3. Radioterapia
Utiliza radiación para destruir las células cancerosas. Puede ser externa o interna (braquiterapia).
4. Terapia hormonal
Reduce los niveles de testosterona, hormona que puede favorecer el crecimiento del tumor.
5. Quimioterapia
Se emplea en casos avanzados o cuando el cáncer se ha extendido.
6. Terapias dirigidas e inmunoterapia
Opciones más recientes que actúan sobre mecanismos específicos del cáncer.
Algunos factores aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata:
No existe una forma segura de prevenirlo, pero sí hábitos que pueden reducir el riesgo:
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