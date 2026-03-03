Un cerebro de superanciano genera más neuronas nuevas

Los cerebros de adultos mayores con una cognición excepcionalmente sana generan más neuronas nuevas que los de sus pares, según un estudio de la UIC, la Universidad Northwestern y la Universidad de Washington, todas en Estados Unidos. Los investigadores descubrieron que los cerebros de los superancianos (octogenarios con mentes excepcionalmente ágiles) eran los más fértiles neuronalmente, mientras que aquellos con alzhéimer presentaban un crecimiento neuronal insignificante.

“Este es un gran avance en la comprensión de cómo el cerebro humano procesa la cognición, forma recuerdos y envejece. Determinar por qué algunos cerebros envejecen de forma más saludable que otros puede ayudar a los investigadores a desarrollar terapias para el envejecimiento saludable, la resiliencia cognitiva y la prevención de la enfermedad de alzhéimer y las demencias relacionadas”, apunta Orly Lazarov, profesor de la facultad de Medicina de la UIC y director del Programa de Formación en Enfermedad de Alzheimer y Demencias Relacionadas.

En la segunda mitad del siglo XX, los investigadores determinaron que nuevas neuronas podían generarse a lo largo de la vida en el hipocampo cerebral, o centro de la memoria, un fenómeno denominado neurogénesis adulta.

Al principio, los científicos observaron la neurogénesis en roedores y se mostraron escépticos sobre su posible aparición en otros mamíferos. Posteriormente, estudios en primates vincularon la neurogénesis con un envejecimiento cerebral más saludable, en particular con una formación y un procesamiento de la memoria más eficaces. Asimismo, observaron que la neurogénesis también ocurre en humanos adultos.

Tres etapas de desarrollo

Los investigadores analizaron muestras de cerebro donadas de cinco grupos: adultos jóvenes sanos, adultos mayores sanos, adultos mayores con memoria excepcional o superancianos, individuos con demencia leve o temprana y aquellos diagnosticados con enfermedad de alzhéimer. Los cerebros de personas mayores de las muestras provinieron de donantes de 80 años o más con capacidades de memoria excepcionales. Las muestras cerebrales de personas mayores se obtuvieron de la Universidad Northwestern. La Universidad de Washington proporcionó las demás muestras.

Los investigadores buscaron tres etapas de desarrollo de neuronas en los hipocampos del cerebro: células madre, que potencialmente podrían evolucionar hasta convertirse en neuronas; neuroblastos, células madre adolescentes en camino a convertirse en neuronas; y neuronas inmaduras, que están a punto de volverse funcionales.

“Piensen en las etapas de la neurogénesis adulta como un bebé, un niño pequeño y un adolescente”, incide Lazarov. “Todas son señales de que estos hipocampos están desarrollando nuevas neuronas”.

Los resultados indicaron que la neurogénesis hipocampal, o la formación de nuevas neuronas en el hipocampo, sí ocurre en adultos sanos. Además, los superancianos produjeron activamente más neuronas nuevas que sus contrapartes, lo que les da su distintiva ‘firma de resiliencia’. “Los superancianos tenían el doble de neurogénesis que otros adultos mayores sanos”, aporta Lazarov. “Algo en sus cerebros les permite mantener una memoria superior”.