La incidencia de la tuberculosis baja un 46% desde 2015

La incidencia de los casos de tuberculosis en Galicia presenta una tendencia descendiente, con una bajada de un 46,9% desde el año 2015. La Consellería de Sanidade emitió un informe que se señala que entre los años 1996 y 2024 la incidencia de la tuberculosis disminuyó en la Comunidad de 71,8 a 11,5 casos por 100.000 habitantes, con una disminución por término medio anual en este período de más del 6%.

En 2024 se registraron 310 nuevos casos de tuberculosis. De estos casos, el 37,3% se detectaron por busca activa. Así, 88 son de la Área Sanitaria da Coruña e Cee; 13 de la de Ferrol; 35 de la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 27 de la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 37 de la de Pontevedra e O Salnés; 49 de la de Santiago de Compostela e Barbanza; y 61 de la de Vigo. La localización más frecuente fue la de pulmonar, con 191 casos.