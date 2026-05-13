Confinadas más de 1.700 personas en un crucero en Francia tras la sospecha de un brote de norovirus con una muerte a bordo

Imagen de archivo de uno de los cruceros de la compañía Ambassador Cruise Line.

Más de 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero atracado en el puerto de Burdeos (Francia) tras la muerte de un pasajero de más de 90 años y la aparición de decenas de casos con síntomas compatibles con una infección gastrointestinal.

El buque, operado por la compañía Ambassador Cruise Line, había iniciado su travesía en las Islas Shetland y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Francia. Entre los 1.233 pasajeros y más de 500 tripulantes, unas cincuenta personas han presentado vómitos y diarrea, lo que ha activado las investigaciones sanitarias.

Las autoridades francesas trabajan con la hipótesis de una posible intoxicación alimentaria o un brote de norovirus, aunque los primeros análisis no lo han confirmado de forma concluyente y se están realizando pruebas adicionales en el Hospital de Burdeos.

En paralelo, las autoridades sanitarias han recalcado de forma expresa que este episodio no tiene ninguna relación con el hantavirus, descartando cualquier vínculo con otros brotes recientes registrados en cruceros internacionales.

El barco permanece atracado mientras se evalúa la situación sanitaria y se mantiene el confinamiento preventivo de todos los ocupantes hasta conocer los resultados definitivos de los análisis.