Crecen los diagnósticos de osteoporosis entre los menores de 50 años

El jefe de Sección de Reumatología del Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), el doctor Enrique Casado, y otros expertos alertaron sobre un aumento de los diagnósticos de osteoporosis en menores de 50 años, algo que podría deberse a “la mayor sensibilización y el incremento de las pruebas diagnósticas”.

Ambas razones, “junto con cambios en los hábitos de vida y una mayor presencia de determinadas enfermedades asociadas a la pérdida de masa ósea, como determinadas enfermedades autoinmunes e inflamatorias, podrían estar detrás del aumento de diagnósticos de osteoporosis precoz observado en los últimos años”, señaló durante la reciente celebración en Madrid del “VIII Curso SER de Osteoporosis y Patología Metabólica Ósea”, que coordinó.

La cita, organizada por la Sociedad Española de Reumatología en colaboración con las compañías farmacéuticas UCB y AMGEN, sirvió para exponer que la osteoporosis continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada e infratratada que, además, está dejando de ser percibida como un problema exclusivo de personas mayores. De cualquier forma, es una patología metabólica especialmente frecuente en mujeres después de la menopausia y en pacientes de edad avanzada.

Jóvenes

“En personas jóvenes, cuando aparece osteoporosis, hay que buscar especialmente causas secundarias, como enfermedades inflamatorias, alteraciones hormonales, trastornos de la nutrición, menopausia precoz o administración de determinados medicamentos, sobre todo los corticoides”, continuó Casado, quien añadió que “ahora, los jóvenes son más sedentarios, toman menos el sol y, en ocasiones, siguen dietas restrictivas con una ingesta insuficiente de proteínas, calcio y otros nutrientes”. A ello, añadió “el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que constituye la causa más frecuente de osteoporosis en los varones en España”.

Sin embargo, aseguró que la genética “también tiene un peso importante, ya que el antecedente familiar de osteoporosis y, especialmente, de fractura de cadera, constituye uno de los factores de riesgo conocidos de fractura. La genética explica entre un 60-70 por ciento de la variación de la masa ósea de una persona”, explicó, tras lo que declaró que ante una persona joven que presenta una fractura tras un traumatismo mínimo, una pérdida importante de masa ósea o varios factores de riesgo, es fundamental realizar una valoración médica “y no asumir que la edad descarta la posibilidad de osteoporosis”.

El evento, en el que se expuso que en España, tres millones de personas padecen la enfermedad, y se producen unas 300.000 fracturas por fragilidad al año, lo que supone un coste sanitario de 4.000 millones de euros, se señaló también que en los próximos 10 años se espera un incremento exponencial de las cifras por una mayor esperanza de vida y por el cambio evidente de hábitos diarios.

Avances médicos

En cuanto al abordaje, la reumatóloga del Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi de Barcelona y también coordinadora del curso, la doctora Dacia Cerdá, afirmó que en el último año “se han producido avances relevantes en la prevención y el tratamiento de las fracturas por osteoporosis, con una creciente importancia de la planificación terapéutica a largo plazo, la identificación de pacientes con un riesgo muy elevado de fractura y el establecimiento de objetivos que permitan comprobar la eficacia del tratamiento”. “Cada vez se da más importancia a individualizar el tratamiento”, sostuvo. Tras ello, Casado se refirió al creciente uso de los agonistas del receptor GLP-1 para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, lo que “ha abierto también nuevas líneas de investigación en relación con la salud ósea”.