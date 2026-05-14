El crucero del norovirus hará escala en Getxo, pero no en Ferrol, como estaba previsto inicialmente

El crucero británico “Ambition” continúa, por el momento, con su llegada prevista a Getxo (Bilbao) después del brote de norovirus detectado durante su estancia en el puerto francés de Burdeos, aunque finalmente no realizará la escala que tenía programada en Ferrol.

La embarcación, perteneciente a la naviera Ambassador Cruise Line, transportaba alrededor de 1.700 personas entre pasajeros y tripulación cuando comenzaron a detectarse numerosos casos de problemas gastrointestinales, con síntomas como vómitos y diarrea. Durante el viaje también falleció un pasajero británico de más de 90 años.

Las autoridades sanitarias francesas concluyeron que el episodio correspondía a un brote de gastroenteritis vírica asociado al norovirus y descartaron cualquier vínculo con el reciente caso de hantavirus registrado en otro crucero, el MV Hondius.

Por motivos sanitarios, la Autoridad Portuaria de Ferrol confirmó la suspensión de la escala prevista para el próximo 16 de mayo. El alcalde ferrolano pidió prudencia y evitar generar alarma social, aunque admitió la preocupación existente por la situación.

Mientras tanto, el Puerto de Bilbao mantiene, por ahora, la llegada del barco al muelle de cruceros de Getxo, programada para el 18 de mayo, aunque todo dependerá de la evolución del brote y de las decisiones que adopten tanto las autoridades sanitarias como la propia compañía naviera.

Sanidad afirma no tener datos "sobre la existencia de españoles" en el crucero

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que actualmente no existen datos “sobre la presencia de pasajeros españoles” en el crucero afectado por un brote de norovirus. “Sanidad Exterior sí que se está encargando de llevar todo el control y la monitorización”, ha explicado en una entrevista en Radio 4 de RNE, donde ha indicado que se está analizando “el proceso de esa especie de confinamiento” y las medidas destinadas a evitar la transmisión tanto dentro del barco como en los puertos donde realiza escala.

“Lo estamos monitorizando de cerca”, ha insistido Padilla, quien además ha rechazado cualquier comparación con el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. “Es otro mundo totalmente distinto, ocurre en el mismo contexto y escenario, que es un crucero, pero es otra cosa” en términos de “gravedad, riesgos y capacidad”, ha señalado.

Según ha explicado, “los norovirus son virus que producen gastroenteritis de forma muy frecuente, especialmente de manera epidémica”. En adultos, ha añadido, aunque pueda parecer una afección banal, puede generar complicaciones cuando afecta a personas en situación de vulnerabilidad clínica.

En este sentido, se ha referido al fallecimiento registrado en la embarcación y ha apuntado que, sin conocer el historial clínico concreto, “lo más probable es que se trate de una persona con algún tipo de vulnerabilidad”. Asimismo, ha advertido de que los cruceros representan “un escenario ideal de transmisión”, especialmente para este tipo de infecciones.