Mi cuerpo, su voz: el "lip sync" como expresión cultural en TikTok

Desde las primeras semanas del confinamiento con la covid-19, TikTok convirtió la sincronización de labios –funcionalidad heredada de Musical.ly– en uno de sus rasgos expresivos y en una puerta de entrada para públicos más adultos.

Impacto a gran escala

El lip sync puede parecer un pasatiempo. Alguien dobla un tema de moda, interpreta un audio viral o reproduce un diálogo de película. Sin embargo, por su uso extensivo en redes, se ha transformado en una práctica cultural que tensa las costuras del contrato audiovisual.

La ilusión audiovisual se sustenta en la sincronía imagen-sonido y en su verosimilitud: si una boca se mueve al ritmo de una voz, tendemos a vincular ese sonido con una fuente en pantalla, real o sugerida. TikTok conserva la sincronía y, al mismo tiempo, explota la falta de fidelidad como parte de su atractivo.

Esa separación entre sonido y fuente, la acumastización, no es nueva. La historia del medio audiovisual está llena de voces desplazadas, doblajes, playbacks, números musicales… La novedad aquí es que la herramienta se está usando a gran escala.

Antes, estas operaciones dependían de una infraestructura técnica o industrial. Hoy basta con elegir un audio en el móvil, grabarse, sincronizar el gesto y publicarlo. La pregunta ya no es si la voz es auténtica, sino cuál es su efecto expresivo.

El significado cambia según el contexto

Una voz puede cambiar de contexto con enorme facilidad. Un mismo audio puede servir para quejarse de un examen, ironizar sobre un cliente insoportable o dramatizar una situación cotidiana. La voz se repite, pero el sentido cambia.

Por eso, el lip sync es más que una imitación. Aunque el cuerpo no habla, el lenguaje corporal sí reorienta el significado. Una mirada, una ceja levantada o una sonrisa incómoda pueden cambiar por completo el sentido de un audio. Repetir lo que dijo otra persona, en este contexto, puede ser una forma de apropiarse, traducir, parodiar, denunciar o desplazar un significado.

En un momento en que la inteligencia artificial generativa ha facilitado el acceso a la creación de vídeos sintéticos, cuando cientos de aplicaciones nos permiten fabricar discursos que no se pronunciaron, reemplazar rostros o sincronizar labios y gestos faciales con una precisión cada vez mayor, TikTok revindica la imperfección para poner énfasis en el gesto, el contexto o la intención de alguien que hace suya una voz que no le pertenece.

Cuando se usa con fines activistas

Ese uso puede tener una dimensión crítica. Algunas creadoras se apropian de audios que indican cómo debe comportarse una mujer mientras friegan, se maquillan o miran a la cámara con hartazgo. El audio afirma una cosa; el cuerpo responde otra.

Por otro lado, canciones como Labour, de Paris Paloma, se convirtieron en fenómenos virales, como un himno de rabia feminista que resuena con millones de mujeres jóvenes. La canción, que aborda de manera cruda y poética la fatiga ante roles de género tradicionales, la carga mental y el trabajo doméstico, es hoy un grito de guerra de “feminist rage” –rabia feminista– en boca de cientos de jóvenes.

En otros casos, el lip sync sirve para señalar formas de racismo cotidiano. Frases aparentemente bienintencionadas –“¿De dónde eres realmente?”, “Hablas muy bien”, “No pareces de aquí”– pueden interpretarse con ironía. Esta práctica no derriba estructuras, pero puede intervenir en la circulación de ciertos significados.

Banalización de contenidos y minorías

En la otra cara de la moneda, la reutilización de voces, acentos y músicas no siempre funciona como homenaje o crítica. En su análisis de los lip sync de creadores oyibo –“persona blanca” en el idioma yoruba de Nigeria– sobre audios de humor, música y pidgin –lengua mixta– nigerianos, un estudio reciente señala que esta circulación puede ampliar la visibilidad de determinadas formas culturales, pero también vaciarlas de contexto y convertir la diferencia en espectáculo.

Por eso, no basta con celebrar el lip sync como una práctica creativa. Su sentido depende de quién usa la voz, desde qué posición, ante qué comunidad y con qué beneficio. La misma operación puede funcionar como traducción cultural, parodia, reconocimiento o apropiación.

Usuarios con discapacidad auditiva

El fenómeno se vuelve aún más complejo si se observa desde la experiencia de las personas sordas y con discapacidad auditiva, a las que TikTok brinda otras formas de presencia. La lengua de signos, los subtítulos, los gestos, la música, el doblaje o el lip sync permiten participar en tendencias sonoras desde registros distintos.

Sin embargo, esa participación no está libre de tensiones. La posibilidad de intervenir en tendencias sonoras desde registros visuales no implica que la plataforma reconozca estas formas de comunicación en igualdad de condiciones. Buena parte de las dinámicas de TikTok continúan organizadas en torno a una lógica oyente, basada en la escucha de un audio, su reproducción mediante la voz o la boca y la sincronización entre sonido, cuerpo e imagen.

Así, la participación de personas sordas exige una continua labor de traducción y ajuste entre lengua de signos, subtítulos, gestualidad, ritmo, música y texto.

Al mismo tiempo, algunos usuarios que reclaman a la comunidad creadora la incorporación de voz para mejorar la comprensión de los vídeos. Aunque un vídeo pueda construir sentido mediante lengua de signos, subtítulos o expresión corporal, la ausencia de voz hablada sigue percibiéndose como una carencia.

En este sentido, una investigación reciente constató que prácticas como el subtitulado, el doblaje, la música o el lip sync permiten a las personas sordas intervenir en una cultura atravesada por el sonido, pero no desactivan la norma oyente que sigue organizando buena parte de sus modos de participación.

La misma canción, infinitos intérpretes

Ante este panorama, si hay una práctica que domina el lip sync es la musical. Basta buscar “lipsync” para encontrar una sucesión de vídeos de chicas jóvenes con el mismo encuadre, filtros y gestos, interpretando cualquier tema viral. A veces, parece que vemos el mismo vídeo una y otra vez. Y, en parte, esa es la lógica de la plataforma.

La canción deja de circular como una obra completa. El corte se impone al tema, al álbum o a su intérprete. La propia plataforma favorece esa fragmentación al ofrecer sonidos listos para reutilizar y al premiar las formas que mejor se adaptan a la repetición. La música se dobla, se imita, se contesta y transforma.

De este modo, surgen formas diversas de cocreación musical. Los usuarios completan canciones, hacen versiones, traducen gestos o mezclan estilos desde lugares muy distintos y con medios mínimos. Así, músicas no occidentales, rurales, migrantes u orientales pueden circular por vías que no dependen del todo de los filtros tradicionales de la industria.

Aunque no conviene idealizarlo. TikTok también toma parte de esa gran industria musical dominante y elige qué ritmos, idiomas y gestos se van a convertir en plantilla.