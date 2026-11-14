Despertarse bruscamente se asocia a más ansiedad

Las personas que se despiertan sobresaltadas con frecuencia al quedarse dormidas (un fenómeno que los investigadores denominan sobresaltos del sueño o sacudidas hipnóticas) reportan peor calidad del sueño, mayor gravedad del insomnio y mayor ansiedad que quienes no lo experimentan, según un nuevo estudio de la Universidad París-Lodron de Salzburgo (Austria). Los despertares repentinos son sacudidas que ocurren entre la vigilia y el sueño, generalmente sentidas como un espasmo o sacudida muscular brusca, a veces lo suficientemente fuerte como para despertar completamente a la persona.

La experiencia también puede incluir una sensación repentina de caída o pérdida del equilibrio, sensaciones similares a descargas eléctricas, hormigueo o entumecimiento, destellos de luz o imágenes oníricas breves. Estas experiencias suelen ir acompañadas de una oleada de emociones (alarma, confusión, miedo o pánico) y signos físicos de sobresalto, como taquicardia o respiración acelerada. Posteriormente, la mayoría de las personas vuelven a dormirse rápidamente.

En el nuevo estudio, publicado en la revista de acceso abierto PLOS Mental Health, los investigadores realizaron una encuesta en línea a 194 adultos en Austria y Alemania, quienes respondieron preguntas sobre la calidad de su sueño, la gravedad del insomnio, la somnolencia diurna, creencias disfuncionales relacionadas con el sueño y síntomas de ansiedad y depresión. Hasta 96 de los participantes experimentaron despertares repentinos y al menos otro síntoma semanalmente, mientras que los otros 98 fueron utilizados como grupo de control.

Consecuencias

En comparación con el grupo de control, el grupo con episodios de sueño interrumpido reportó peor calidad del sueño, mayor gravedad del insomnio, creencias más disfuncionales relacionadas con el sueño y mayores síntomas de ansiedad y depresión (todos estadísticamente significativos).

La frecuencia con la que las personas experimentaban episodios de sueño interrumpido también se relacionó con la calidad del sueño, las creencias sobre el sueño y la ansiedad, pero no con la depresión. Los participantes también reportaron episodios de sueño interrumpido más frecuentes durante períodos de estrés psicológico y tensión emocional.