Detectan una peligrosa bacteria en este queso con leche 100% de Galicia a la venta en supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos frescos con leche 100% de Galicia. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias gallegos a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Las autoridades sanitarias han ordenado la retirada de los lotes afectados y recomiendan no consumir estos productos bajo ningún concepto.

Productos afectados

Queso Costeño – De mi tierra

Lote: 009-0526

Fecha de caducidad: 06/08/2026

Formatos: Barra, 300 g, 500 g y 1 kg

Conservación: Refrigerado

Queso amarillo – De mi tierra

Lote: 027-0326

Fecha de caducidad: 19/06/2026

Formato: Barra

Conservación: Refrigerado

Queso fresco duro – De mi tierra

Lote: 070-0326

Fecha de caducidad: 25/06/2026

Formatos: Barra, 300 g, 500 g y 1 kg

Conservación: Refrigerado

Queso fresco semiduro – De mi tierra

Lote: 041-0426

Fecha de caducidad: 20/07/2026

Formatos: Barra y 300 g

Conservación: Refrigerado

Los quesos afectados | AESAN

Distribución

Según la información disponible, la distribución inicial de estos quesos se ha realizado en Galicia, Aragón, Madrid y Andalucía, aunque no se descarta que puedan haberse redistribuido a otras comunidades autónomas.

La alerta ya ha sido comunicada a las autoridades competentes para verificar la retirada efectiva de los productos afectados de los canales de venta.

Riesgos y recomendaciones

La AESAN recomienda a las personas que tengan alguno de estos productos en casa que se abstengan de consumirlos.

En caso de haber ingerido alguno de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como fiebre, diarrea o vómitos, se aconseja acudir a un centro de salud.

Las autoridades recuerdan además que la infección por Listeria monocytogenes puede resultar especialmente peligrosa en embarazadas, personas mayores, recién nacidos y personas inmunodeprimidas. Por ello, las mujeres gestantes deben extremar las precauciones con los alimentos refrigerados y seguir las recomendaciones de higiene alimentaria difundidas por la AESAN.

También se insiste en la importancia de evitar la contaminación cruzada con otros alimentos y superficies de cocina.