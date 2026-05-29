Detectan una peligrosa bacteria en este queso con leche 100% de Galicia a la venta en supermercados
ALERTA ALIMENTARIA
Activada una alerta alimentaria por listeria en quesos frescos. La AESAN pide no consumir varios lotes distribuidos en Galicia y otras comunidades.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos frescos con leche 100% de Galicia. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias gallegos a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Las autoridades sanitarias han ordenado la retirada de los lotes afectados y recomiendan no consumir estos productos bajo ningún concepto.
Productos afectados
Queso Costeño – De mi tierra
- Lote: 009-0526
- Fecha de caducidad: 06/08/2026
- Formatos: Barra, 300 g, 500 g y 1 kg
- Conservación: Refrigerado
Queso amarillo – De mi tierra
- Lote: 027-0326
- Fecha de caducidad: 19/06/2026
- Formato: Barra
- Conservación: Refrigerado
Queso fresco duro – De mi tierra
- Lote: 070-0326
- Fecha de caducidad: 25/06/2026
- Formatos: Barra, 300 g, 500 g y 1 kg
- Conservación: Refrigerado
Queso fresco semiduro – De mi tierra
- Lote: 041-0426
- Fecha de caducidad: 20/07/2026
- Formatos: Barra y 300 g
- Conservación: Refrigerado
Distribución
Según la información disponible, la distribución inicial de estos quesos se ha realizado en Galicia, Aragón, Madrid y Andalucía, aunque no se descarta que puedan haberse redistribuido a otras comunidades autónomas.
La alerta ya ha sido comunicada a las autoridades competentes para verificar la retirada efectiva de los productos afectados de los canales de venta.
Riesgos y recomendaciones
La AESAN recomienda a las personas que tengan alguno de estos productos en casa que se abstengan de consumirlos.
En caso de haber ingerido alguno de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como fiebre, diarrea o vómitos, se aconseja acudir a un centro de salud.
Las autoridades recuerdan además que la infección por Listeria monocytogenes puede resultar especialmente peligrosa en embarazadas, personas mayores, recién nacidos y personas inmunodeprimidas. Por ello, las mujeres gestantes deben extremar las precauciones con los alimentos refrigerados y seguir las recomendaciones de higiene alimentaria difundidas por la AESAN.
También se insiste en la importancia de evitar la contaminación cruzada con otros alimentos y superficies de cocina.
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