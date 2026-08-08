Directora de la Clínica Dental Elena Ribao en Ourense: "Realizamos planes personalizados para cada problema y situación"

Este año, la Clínica Dental Elena Ribao renueva su imagen. Es un cambio pensado, no solo estético, ya que busca una nueva identidad que refleje mejor lo que la doctora Elena Ribao y su equipo intentan hacer cada día en consulta: tratar a cada paciente como persona, no solo como un caso clínico, y actualizar la forma en que lo comunican sin perder lo esencial de cómo trabajan.

Elena Ribao destaca que el trabajo de la clínica dental se basa en escuchar antes de proponer, explicar con claridad las alternativas y acompañar al paciente en decisiones que son suyas, no solo de la consulta. La relación con muchos pacientes viene de años atrás, y con esta nueva etapa la clínica quiere seguir construyendo esa confianza, también con quienes les conozcan por primera vez en Ourense.

Pregunta. ¿Qué especialidades y servicios ofrecen a sus pacientes?

Respuesta. En la Clínica Dental Elena Ribao cubrimos todo el proceso de la salud bucodental: odontología general, implantología, cirugía oral, prótesis, rehabilitación oral, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, odontopediatría y estética dental. Pero antes de hablar de tratamientos, en la consulta primero escuchamos: qué le preocupa al paciente, qué ha vivido con su boca hasta ahora, y a partir de ahí construimos un plan que tenga sentido para su situación, no un protocolo estándar.

P. ¿Cuáles son sus especialidades?

R. Mi actividad clínica se centra en la estética dental, la prótesis y la rehabilitación oral. Son áreas que exigen mucha planificación y atención al detalle, y llevo años formándome en ellas porque la odontología cambia constantemente: lo que aprendí en la carrera en 2007 se ha actualizado varias veces desde entonces. Formarme de manera continua no es un extra, es parte de hacer bien mi trabajo.

P. ¿Qué ventajas ofrecen los avances digitales en vuestro trabajo?

R. Los escáneres intraorales y la planificación digital nos permiten ver con mucha exactitud cómo está la boca del paciente y simular el resultado de un tratamiento antes de empezarlo. Eso ayuda a diagnosticar mejor, a explicar con imágenes lo que de otra forma sería difícil de entender, y a que el paciente participe en la decisión con información real. La tecnología ordena y precisa el trabajo, pero quien decide sigue siendo el profesional, no el programa.

P. ¿Cuáles son las principales dolencias bucodentales de los ourensanos?

R. Las dolencias que más vemos en consulta siguen siendo la caries y la enfermedad periodontal, dos problemas en gran parte evitables. A eso se suma, cada vez con más frecuencia, el desgaste dental por bruxismo, muy relacionado con el estrés: cada vez llegan más pacientes que aprietan o rechinan los dientes sin ser conscientes de ello hasta que se lo señalamos.

P. Dada su experiencia, ¿cómo es la salud bucodental de los ourensanos?

R. Diría que hay más conciencia que hace unos años, pero seguimos viendo el mismo patrón: mucha gente acude a la consulta cuando ya le duele algo, no antes. Es comprensible, la vida diaria no deja mucho margen, pero es también el motivo por el que muchos tratamientos acaban siendo más complejos de lo que habrían sido si se hubieran detectado a tiempo. La prevención sigue siendo la asignatura pendiente.

P. ¿Qué avances estéticos en odontología destacaría?

R. El diseño digital de la sonrisa es probablemente el avance que más ha cambiado la forma de trabajar en estética dental: permite mostrarle al paciente, antes de tocar un solo diente, una previsión realista del resultado. Junto a las carillas cerámicas mínimamente invasivas y los nuevos materiales de restauración, hoy es posible conseguir resultados mucho más naturales y conservadores que hace unos años, sin necesidad de mecer o desgastar más diente del estrictamente necesario.

P. ¿Por qué una boca saludable es tan importante?

R. Porque no es un comportamiento aislado: una boca sana influye en cómo se come, cómo se habla, y también en la autoestima de la persona. Muchos pacientes no relacionan el dolor de mandíbula o el desgaste dental con el estrés que llevan encima hasta que se lo explicamos en consulta. Cuidar la boca es, en ese sentido, cuidar la salud general.

P. ¿Qué consejos generales daría para mantener una buena salud bucodental?

R. Los básicos siguen siendo los más eficaces: cepillado correcto, uso diario de hilo o cepillo interdental, y moderar el consumo frecuente de azúcares. Y añadiría uno que se olvida con facilidad: acudir a revisión aunque no haya dolor. La mayoría de los problemas que vemos en consulta se podrían haber resuelto de forma más sencilla si se hubieran detectado seis meses o un año antes.