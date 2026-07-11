PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
¿Qué hacer si te muerde una cucaracha? Riesgos para la salud, síntomas y cómo actuar
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
Las cucarachas son una de las plagas domésticas más habituales y, aunque su principal riesgo está en la contaminación de alimentos y superficies, también pueden morder a las personas en situaciones excepcionales. Aunque no es un comportamiento frecuente, conocer cómo actuar y cuándo acudir al médico puede evitar complicaciones.
Los expertos recuerdan que las cucarachas no pican, ya que carecen de aguijón, pero sí pueden morder con sus mandíbulas, generalmente cuando existe una infestación importante o escasez de alimento.
La lesión suele ser leve, pero puede provocar diferentes problemas de salud, especialmente si no se trata correctamente.
Los síntomas más habituales son:
Además, al tratarse de insectos que viven en alcantarillas, basura y otros ambientes contaminados, existe el riesgo de que la herida se infecte si no se limpia adecuadamente.
Las cucarachas también pueden transportar bacterias como Salmonella, Staphylococcus o Streptococcus, capaces de contaminar alimentos y superficies, además de favorecer infecciones.
Si sospechas que una cucaracha te ha mordido, los especialistas recomiendan actuar cuanto antes siguiendo estos pasos:
Se debe buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas de una reacción alérgica grave, como:
También conviene acudir a un centro sanitario si la herida presenta signos de infección o si la persona tiene enfermedades que puedan complicar la cicatrización.
El peligro de las cucarachas no se limita a las mordeduras. Sus heces, saliva y restos del exoesqueleto pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la congestión nasal, la tos, las erupciones cutáneas o el empeoramiento del asma, especialmente en niños y personas con problemas respiratorios.
La mejor prevención pasa por impedir que estos insectos entren o se instalen en la vivienda. Para ello se recomienda:
Aunque las mordeduras de cucaracha son poco habituales, su presencia en el hogar sí representa un riesgo sanitario. Mantener unas buenas medidas de higiene y actuar rápidamente ante una infestación sigue siendo la mejor forma de proteger la salud.
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