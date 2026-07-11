¿Qué hacer si te muerde una cucaracha? Riesgos para la salud, síntomas y cómo actuar

Aunque las mordeduras de cucaracha son poco habituales, su presencia en el hogar sí representa un riesgo sanitario. En este artículo te explicamos cómo tratarlas.

Las cucarachas son una de las plagas domésticas más habituales y, aunque su principal riesgo está en la contaminación de alimentos y superficies, también pueden morder a las personas en situaciones excepcionales. Aunque no es un comportamiento frecuente, conocer cómo actuar y cuándo acudir al médico puede evitar complicaciones.

Los expertos recuerdan que las cucarachas no pican, ya que carecen de aguijón, pero sí pueden morder con sus mandíbulas, generalmente cuando existe una infestación importante o escasez de alimento.

¿Qué riesgos para la salud tiene una mordedura de cucaracha?

La lesión suele ser leve, pero puede provocar diferentes problemas de salud, especialmente si no se trata correctamente.

Los síntomas más habituales son:

Enrojecimiento de la piel

Inflamación alrededor de la mordedura

Dolor o escozor

Picazón intensa

Pequeñas heridas o ampollas

Además, al tratarse de insectos que viven en alcantarillas, basura y otros ambientes contaminados, existe el riesgo de que la herida se infecte si no se limpia adecuadamente.

Las cucarachas también pueden transportar bacterias como Salmonella, Staphylococcus o Streptococcus, capaces de contaminar alimentos y superficies, además de favorecer infecciones.

¿Qué hacer si te muerde una cucaracha?

Si sospechas que una cucaracha te ha mordido, los especialistas recomiendan actuar cuanto antes siguiendo estos pasos:

Lava bien la herida. Limpia la zona con abundante agua y jabón para eliminar posibles bacterias y reducir el riesgo de infección. Desinfecta la piel. Tras el lavado, aplica un antiséptico para evitar que la herida pueda infectarse. Reduce la inflamación. Coloca una compresa fría o hielo envuelto en un paño durante unos minutos para aliviar el dolor, la hinchazón y el picor. No te rasques. Aunque la lesión produzca picazón, rascarse puede empeorar la inflamación y facilitar la entrada de bacterias. Vigila la evolución. Si la zona empeora con el paso de las horas, aparece pus, aumenta el dolor o la inflamación no desaparece, es recomendable acudir a un profesional sanitario.

¿Cuándo hay que ir al médico?

Se debe buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas de una reacción alérgica grave, como:

Dificultad para respirar

Hinchazón de labios, lengua o garganta

Opresión en el pecho

Mareos o pérdida de conocimiento

Erupciones extensas

También conviene acudir a un centro sanitario si la herida presenta signos de infección o si la persona tiene enfermedades que puedan complicar la cicatrización.

Las alergias también son un riesgo

El peligro de las cucarachas no se limita a las mordeduras. Sus heces, saliva y restos del exoesqueleto pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la congestión nasal, la tos, las erupciones cutáneas o el empeoramiento del asma, especialmente en niños y personas con problemas respiratorios.

Cómo evitar una mordedura de cucaracha

La mejor prevención pasa por impedir que estos insectos entren o se instalen en la vivienda. Para ello se recomienda:

Mantener la casa limpia y sin restos de comida.

Guardar los alimentos en recipientes herméticos.

Reparar fugas de agua y evitar la humedad.

Vaciar la basura con frecuencia.

Sellar grietas y posibles puntos de entrada.

Evitar acumular cartones, papeles o objetos donde puedan refugiarse.

Solicitar un tratamiento profesional de control de plagas si la presencia de cucarachas es persistente.

Aunque las mordeduras de cucaracha son poco habituales, su presencia en el hogar sí representa un riesgo sanitario. Mantener unas buenas medidas de higiene y actuar rápidamente ante una infestación sigue siendo la mejor forma de proteger la salud.