EEUU detecta un positivo leve por hantavirus entre los pasajeros repatriados del MV Hondius

Las autoridades de Estados Unidos han confirmado este domingo que uno de los pasajeros repatriados del crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha dado “positivo leve” en una prueba PCR de la cepa Andes del virus.

Además, otro de los pasajeros evacuados presenta “síntomas leves”, según informó el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos estadounidense.

Viajan aislados en unidades de biocontención

Los dos afectados forman parte de un grupo de 17 ciudadanos estadounidenses repatriados desde el crucero y actualmente viajan hacia Estados Unidos en un vuelo organizado por el Departamento de Estado.

Ambos pasajeros están siendo trasladados en unidades especiales de biocontención instaladas en la aeronave, como medida preventiva.

Destino: centros especializados en patógenos

El avión aterrizará en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, donde se encuentra el Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes.

Allí serán evaluados clínicamente antes de que los pasajeros con síntomas sean derivados a otro centro especializado cercano a su destino final.

Las autoridades sanitarias estadounidenses han subrayado que todos los pasajeros recibirán seguimiento médico y atención individualizada en función de su estado de salud.