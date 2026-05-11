José María Martín, catedrático de Salud Pública, sobre el hantavirus: “Es una situación difícil pero no una hecatombe”

Evacuación del crucero del brote de hantavirus y el traslado al Gómez Ulla en Madrid, en imágenes

El catedrático de Medicina y Salud Pública de la Universitat de València, José María Martín Moreno, insistió ayer que el hantavirus “no es la hecatombe mundial”, al tiempo que ha avisado de que, a su juicio, “no hay que frivolizar”. Además, ha instado a los políticos a que “se comuniquen, que se ayuden, que las administraciones estén colaborando y coordinando por el bien común”.

“El hantavirus -recordó- es una familia de virus, no es uno solo, que tiene gravedad. Aunque no se transmite con facilidad de persona a persona, sí se transmite mejor a través de la orina, de los restos fecales y también de los roedores”, comentó.

“Ahora mismo -señaló tras la llegada del crucero a Tenerife-, lo que se sabe es que un episodio en los Andes; esto se produjo en una fiesta con contactos intensos. Luego, el propio médico del barco se ha afectado precisamente por la proximidad al intentar curar a una de las personas”, relató.

Señaló que “No hay que preocuparse, hay que ocuparse. hay otros problemas que ahora mismo deben preocuparnos más”

Preguntado por la gravedad de la situación, Martín Moreno ha señalado que esta situación “no es la hecatombe mundial”, al tiempo que ha advertido de que “no hay que frivolizar”. “No hay que preocuparse; hay que ocuparse. Esto no es la hecatombe mundial, hay muchos otros problemas que ahora mismo, creo, deben preocupar más a las personas”, ha abundado. catedrático ha apuntado que la sociedad debe “informarse de fuentes seguras, por supuesto, no alarmarse innecesariamente y combinar audacia y prudencia”.

Martín Moreno aclaró que el hantavirus no se parece al covid. “Es algo distinto, de una letalidad superior a las personas afectadas, pero para la población general está bien controlado”.