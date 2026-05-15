El español con hantavirus se encuentra “casi asintomático”

Varias personas abandonan el crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en una lancha neumática en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el paciente español ingresado por hantavirus en el Hospital Gómez Ulla de Madrid evoluciona favorablemente y se encuentra “casi asintomático”. “La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia”, afirmó durante una entrevista en TVE.

García explicó que ahora se espera a que desaparezcan completamente los síntomas, ya que es el periodo de mayor riesgo de transmisión del virus. Además, señaló que el paciente seguirá un protocolo distinto al de los 13 españoles que permanecen en cuarentena tras el operativo del buque MV Hondius.

Sobre estos contactos, indicó que el lunes se les realizará una nueva PCR y, si da negativo, podrán abandonar el aislamiento estricto y usar zonas comunes. “A partir de ahí, se les irá realizando una PCR semanal hasta completar los 28 días de cuarentena”, detalló. También avanzó que las autoridades sanitarias estudiarán si la cuarentena puede continuar en los domicilios bajo seguimiento médico y coordinación con organismos nacionales y europeos.

La ministra subrayó que cualquier decisión se tomará “bajo evaluación de las autoridades sanitarias, de Salud Pública, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades”. Asimismo, insistió en que existe un seguimiento constante sobre todos los contactos estrechos relacionados con el caso.

Coordinación con la OMS

García calificó la evacuación de los pasajeros del barco como un “éxito compartido” y destacó la coordinación entre el Gobierno, la OMS y organismos europeos. “Tenemos que estar orgullosos como país”, afirmó, defendiendo la capacidad de España para gestionar este tipo de emergencias sanitarias y agradeciendo el trabajo de los servidores públicos implicados en el operativo.

Además, criticó el “intento de boicot” al operativo y lamentó la ausencia del presidente canario, Fernando Clavijo, durante la evacuación. “Me hubiera gustado tener al señor Clavijo apoyando las decisiones que tomábamos de manera coordinada”, señaló, asegurando que el Gobierno autonómico disponía de toda la información necesaria sobre el dispositivo.

La ministra insistió en que la actuación sanitaria se desarrolló siguiendo criterios estrictamente técnicos y de salud pública, en coordinación con organismos internacionales. También defendió que la rápida activación de protocolos permitió controlar la situación desde el primer momento y garantizar la seguridad tanto de los pasajeros evacuados como del personal sanitario implicado. Por último, al ser preguntada por una posible candidatura para dirigir la Organización Mundial de la Salud, García descartó esa posibilidad y afirmó que tiene “suficiente con ser ministra de Sanidad y ser miembro del Executive Board de la OMS”.

La OMS no descarta nuevos casos

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reiterado este viernes que el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius supone un riesgo bajo para la población mundial, aunque ha advertido de que podrían registrarse nuevos casos en los próximos días.

"Esto no significa que el brote se esté expandiendo. Demuestra que las medidas de control están funcionando, que las pruebas de laboratorio continúan y que las personas están recibiendo atención con el apoyo de sus gobiernos", ha declarado Tedros durante una rueda de prensa de la OMS.

En este contexto, ha recordado que hasta el momento se han notificado diez casos de hantavirus, incluidos tres fallecidos. "Nuestras prioridades actuales son continuar con el seguimiento activo de los casos confirmados y sospechosos, comprender mejor la epidemiología del virus, incluyendo el origen y la propagación de este brote, y fomentar la colaboración científica para garantizar una atención clínica óptima a las personas infectadas", ha explicado.

Asimismo, Tedros ha señalado que la OMS está trabajando actualmente con más de 20 países para coordinar estudios que permitan comprender mejor la evolución natural de la enfermedad.

Por su parte, la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha precisado que se está llevando a cabo un rastreo exhaustivo de contactos de todas las personas que estuvieron vinculadas al barco, especialmente de quienes desembarcaron en Santa Elena, de quienes viajaron posteriormente desde la isla a Sudáfrica y de las personas que mantuvieron contacto con pacientes en territorio sudafricano, con el objetivo de determinar cuántas pudieron estar potencialmente expuestas al virus.