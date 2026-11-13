Una nueva estrategia experimental logra frenar el crecimiento del cáncer de próstata

Una nueva estrategia experimental podría abrir una vía para combatir el cáncer de próstata avanzado y resistente a los tratamientos habituales. Investigadores de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) han diseñado una molécula capaz de unir dos proteínas que favorecen el crecimiento de los tumores y mantenerlas en un estado inactivo. Los resultados, publicados en la revista científica Nature, muestran una mayor actividad antitumoral y una marcada selectividad frente a las células cancerosas.

La investigación aborda uno de los principales desafíos del cáncer de próstata: la capacidad de algunos tumores para continuar desarrollándose incluso cuando dejan de responder a los tratamientos convencionales. Para ello, el equipo del Centro Oncológico Rogel ha desarrollado un método que, en lugar de bloquear las proteínas por separado, modifica la forma en la que interactúan entre ellas.

La molécula experimental, denominada DALTAC-1, actúa como una especie de abrazadera molecular. Su función consiste en conectar dos proteínas que colaboran para activar los genes relacionados con el crecimiento tumoral, obligándolas a adoptar una configuración anómala que las mantiene inactivas.

Una molécula que inutiliza dos proteínas relacionadas con el tumor

La nueva estrategia se centra en el receptor de andrógenos (AR), una proteína que responde a las hormonas masculinas y activa genes relacionados con el crecimiento de las células prostáticas, y en p300, una proteína auxiliar que ayuda a poner en marcha esos programas genéticos.

Ambas trabajan conjuntamente para favorecer la proliferación de las células tumorales. Los investigadores diseñaron una molécula formada por dos inhibidores unidos mediante un conector químico que aproxima las proteínas y altera sus interacciones naturales.

«Nuestra molécula actúa como un soporte molecular que conecta estas dos proteínas impulsoras del cáncer en una configuración anómala, atrapándolas en un estado inactivo», explica Arul M. Chinnaiyan, autor principal del estudio y director del Centro de Patología Traslacional de Michigan.

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Este mecanismo permite desactivar simultáneamente dos vías de señalización relacionadas con el desarrollo del cáncer. Según los resultados publicados, la molécula optimizada fue aproximadamente 1.000 veces más potente en las células tumorales que la combinación de inhibidores que actúan sobre ambas proteínas por separado, sin afectar de la misma manera a las células normales.

Resultados frente a tumores resistentes a los tratamientos

Los investigadores evaluaron la nueva estrategia mediante experimentos con líneas celulares de cáncer de próstata, organoides tridimensionales derivados de células humanas y modelos animales.

Las pruebas mostraron una mayor capacidad para eliminar células tumorales que la obtenida con los inhibidores convencionales. Además, el compuesto mantuvo su actividad frente a tumores que habían desarrollado resistencia a los tratamientos habituales y produjo respuestas duraderas en los modelos animales.

Los resultados apuntan especialmente a una posible aplicación en el cáncer de próstata avanzado, incluido el resistente a la castración, una forma de la enfermedad que progresa pese a los tratamientos destinados a reducir los niveles de andrógenos o bloquear sus efectos.

Otro de los avances del estudio es que el equipo ha optimizado las moléculas para mejorar su biodisponibilidad oral, un aspecto necesario para desarrollar un posible medicamento que pueda administrarse en forma de pastilla.

Todavía no se ha probado en pacientes

Pese a los resultados, los investigadores advierten de que el trabajo se encuentra todavía en una fase preclínica. Por tanto, no se ha demostrado que esta estrategia sea eficaz ni segura en personas.

El siguiente paso será identificar un candidato farmacológico adecuado para comenzar los ensayos clínicos en humanos. Los equipos de investigación trabajan ya en esta fase del desarrollo.

Además, los científicos consideran que el método podría tener aplicaciones más allá del cáncer de próstata. La posibilidad de modificar las interacciones entre proteínas podría abrir nuevas vías para desarrollar tratamientos dirigidos contra otros tumores y enfermedades.

Por ahora, el estudio demuestra el potencial de una estrategia diferente para combatir las células cancerosas, pero será necesario comprobar si los resultados obtenidos en el laboratorio y en animales se reproducen también en pacientes.