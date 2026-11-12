La Carrera de las Ciudades contra el Cáncer suma 9 años en Vilamartín de Valdeorras

"Acercamos la meta" es el lema de la novena edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, que el domingo, 15 de noviembre, se desarrollará en Vilamartín de Valdeorras. El evento solidario, en el que la cantidad reunida con las inscripciones es destinada íntegramente a investigar la enfermedad mediante las becas "Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo", fue presentado este miércoles en el Hospital Público Valdeorras.

Asistieron Eva Iglesias y Patricia González, impulsoras de la Asociación Cáncer de Páncreas Valdeorras (Acapaval) y el director del Distrito Sanitario do Barco, Alberto Pedrera. Fueron acompañados por colaboradores del centro hospitalario.

En esta "iniciativa 100 % solidaria", según resaltó Eva Iglesias, también colaboran la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG). La cuantía de la inscripción, donada en su totalidad para investigar el cáncer de páncreas, oscila entre los 12 euros de los mayores de 16 años y los 6 de quienes no alcancen esa edad. En todo caso, quienes colaboren inscribiéndose también podrán disfrutar de la comida aunque, por cualquier circunstancia, no puedan participar en la cita.

Son tres las modalidades programadas para esta edición: carrera de 13 kilómetros, andaina larga de 11,5 y andaina corta de 7. El diseñador del trazado, José López "Parra", consideró que el recorrido de este año "será más fácil", según apuntó Patricia González.

Cita multitudinaria

Eva Iglesias apuntó que en cada edición de los tres últimos años lograron reunir 20.000 euros para ayudar a investigar la enfermedad, "tanto como cidades de decenas de miles de habitantes". También resaltó que "é un dos eventos solidarios máis multitudinarios da provincia". A su vez, Patricia González apuntó que la inscripción presencial finaliza el jueves y puede realizarse en los establecimientos siguientes: Cool Balea (A Rúa), Deportes Trisport, Garoba, Montglam, N37, Pizpireta y Ton y Son (O Barco), Librería Teresita y Trastos (Rubiá) y Fimar Consultores (Vilamartín).

Otras opciones pasan por anotarse el propio domingo, minutos antes de la salida, o bien recurrir a la web oficial de la Carrera de las Ciudades "carreracancerpancreas.es". Los dorsales podrán recogerse en el polideportivo vilamartinés el sábado, de 12,00 a 17,00 horas, o bien antes de la salida.

El director del distrito sanitario, Alberto Pedrera, expresó su orgullo por esta iniciativa: "Es un orgullo participar en la difusión de esta actividad y más cuando se trata de poner en valor iniciativas para luchar contra las enfermedades".