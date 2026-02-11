Siete millones de cánceres al año se evitan con prevención

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) destacaron que casi cuatro de cada 10 casos de cáncer se deben a causas prevenibles, según los resultados de un estudio global que analiza la implicación de 30 factores de riesgo en la enfermedad durante 2022.

La investigación, publicada en Nature Medicine, recoge que 7,1 millones (37,8%) de los 18,7 millones de casos de cáncer diagnosticados en adultos en 185 países a lo largo de 2022 estaban relacionados con causas prevenibles. A partir de esto, la OMS y la IARC hicieron un llamamiento a la población y a los gobiernos para que tomen conciencia de la importancia de actuar frente a factores de riesgo conocidos que se pueden reducir.

El trabajo toma en consideración 30 factores de riesgo prevenibles, entre los que se incluyen el tabaco, alcohol, índice de masa corporal (IMC) y exposiciones ambientales a contaminación o radiación ultravioleta, así como, por primera vez, nueve agentes infecciosos que causan cáncer. Al examinar la relación de estos 30 factores con los nuevos diagnósticos de 2022, el estudio revela que el tabaco es la principal causa prevenible, al ser responsable de 3,3 millones de casos (15,1%). Después del tabaco se sitúan las infecciones, responsables del 10,2% (2,2 millones), y el consumo de alcohol, relacionado con el 3,2% (700.000 casos). “Esto pone de relieve dónde podrían tener un mayor impacto los esfuerzos de prevención”, destacó la jefa adjunta de la Unidad de Vigilancia del Cáncer de la IARC, Isabelle Soerjomataram, durante una rueda de prensa virtual en la que se expusieron las principales conclusiones de la investigación.

Los cánceres de pulmón, de estómago y de cuello uterino representaron casi la mitad de todos los casos de cáncer prevenibles

Los cánceres de pulmón, de estómago y de cuello uterino representaron casi la mitad de todos los casos de cáncer prevenibles a nivel mundial, con 1,8 millones, 784.073 y 662.044 diagnósticos atribuibles, respectivamente. El cáncer de pulmón se relacionó principalmente con el tabaquismo y la contaminación del aire, mientras que el de estómago se atribuyó en gran medida a la infección por Helicobacter pylori y el de cuello uterino al virus del papiloma humano (VPH).

En relación con los hallazgos sobre el papel de los agentes infecciosos como causas de cáncer, el estudio apunta al “importante potencial” que tendrían las estrategias de control de infecciones y la vacunación para una reducción equitativa de la incidencia mundial del cáncer. Entre las mujeres, la mayor proporción de cánceres prevenibles está relacionada con el VPH de alto riesgo. Entre los hombres, destaca el vínculo entre cánceres de estómago y Helicobacter pylori, así como entre cánceres de hígado y virus de la hepatitis B y C. El número de casos de cáncer prevenibles fue considerablemente mayor en hombres, un total de 2,7 millones (45,4%), mientras que en mujeres fue de 2,7 millones (29,7%) sobre el total de casos en el colectivo.

Por sexos

En los hombres, el tabaquismo representó aproximadamente el 23% de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones (9%) y el alcohol (4%). Entre las mujeres, las infecciones, principalmente el VPH, representaron el 11% de todos los nuevos casos, seguidas del tabaquismo (6%) y un índice de masa corporal elevado (3%).

El estudio pone en evidencia diferencias considerables entre regiones en cuanto a la cifra de cánceres prevenibles. Mientras que para los hombres la mayor carga se observa en Asia oriental, donde en algunos países casi el 70% de los cánceres fueron prevenibles, en el caso de las mujeres la mayor carga se observó en el África subsahariana, donde más del 40% de los cánceres de la región fueron atribuibles a los factores de riesgo estudiados.

El tabaquismo predominó como la principal causa prevenible en los hombres, situándose como el factor mayoritario en 126 de los 185 países analizados en el estudio. En el caso de las mujeres, las infecciones ocupan el primer lugar en 141 países. “Esta notable diferencia refleja patrones epidemiológicos y normas culturales y sociales distintos, y subraya por qué es esencial contar con una prevención adaptada a cada sexo para reducir la carga del cáncer”, explicó Isabelle Soerjomataram.