Finaliza la evacuación del MV Hondius: España y la OMS analizan el hantavirus bajo un mensaje de tranquilidad

El complejo operativo de emergencia en torno al crucero de lujo MV Hondius ha concluido oficialmente. Tras días de incertidumbre en el puerto industrial de Granadilla (Tenerife), las autoridades han dado por finalizada la evacuación y desinfección de las instalaciones tras el brote de hantavirus que se ha cobrado la vida de tres personas y mantiene a siete pacientes bajo vigilancia médica.

Un operativo internacional completado

Los últimos dos aviones de evacuación aterrizaron este martes en Países Bajos con 28 personas a bordo, entre tripulación, pasajeros y personal médico. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés, el traslado se realizó bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

Entre los evacuados se encuentran varios ciudadanos australianos y neozelandeses que, según el ministro de Sanidad de Australia, Mark Butler, permanecen en "buen estado de salud" y serán repatriados en un vuelo chárter en las próximas 48 horas.

Sanidad despeja dudas: "No es el COVID"

Ante el aumento de la preocupación social, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha sido tajante: "Esto, desde luego, no es el COVID". Gullón explicó que la naturaleza del hantavirus (cuya transmisión entre humanos es extremadamente inusual y se produce principalmente a través del contacto con fluidos de roedores) hace que el brote esté localizado de forma segura.

"Si esto fuera comparable al COVID, en el barco habría cien contagiados en lugar de ocho. Los contactos están localizados porque todos viajaban en el mismo buque", subrayó Gullón, destacando que no existe circulación comunitaria del virus.

Cumbre en La Moncloa con la OMS

El cierre de la crisis logística coincide con una cita diplomática de alto nivel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este martes a las 09:30 al director general de la OMS, Tedros Adhanom, para evaluar la gestión del brote.

Se espera que en la rueda de prensa posterior, programada para las 10:00, ambos líderes refuercen el mensaje de control sanitario internacional y detallen los pasos a seguir para el tratamiento de los casos confirmados (siete pacientes de seis nacionalidades distintas) y un octavo caso reportado como probable. Debido a este encuentro, la reunión ordinaria del Consejo de Ministros ha sido retrasada.

Comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha celebrado que el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha sido "un éxito" y se ha saldado sin inconvenientes: "cero incidentes", ha remarcado.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, con el que previamente mantuvo una reunión.

Así, ha defendido la decisión de acoger la embarcación en las costas españolas al tratarse de una "responsabilidad legal" tras recibir una "llamada de auxilio" de la OMS, aunque considera que también suponía una "obligación moral" con 150 familias de turistas y trabajadores que estaban pasando "el peor momento de sus vidas".

Con la actuación de los últimos días, Sánchez considera que España ha mostrado al mundo que es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional y que es un país que ayuda a otros "cuando puede y es necesario".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom (d). | Moncloa

Sánchez evita el choque con Clavijo

El presidente del Gobierno ha criticado a quienes se han opuesto a la decisión del Gobierno de permitir que el barco llegase a las costas españolas, en concreto al puerto de Granadilla de Abona en Tenerife, aunque ha evitado dar nombres. "Algunos nos recomendaron ignorar esa llamada, unos pocos nos lo exigieron y otros que suelen opinar sobre cualquier cosa guardaron un silencio interesado", ha indicado, haciendo hincapié en que en el barco viajaban "compatriotas españoles".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Carlos Lujan

"Por qué no vamos a proteger a nuestros compatriotas que estaban en ese crucero y por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo", ha seguido, incidiendo en que el mundo "no necesita más egoísmo ni más miedo" sino "países solidarios que quieran dar un paso al frente".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), fue quien se opuso con más vehemencia a que el barco recalase en las islas, y reclamó en repetidas ocasiones que la evacuación se realizase desde Cabo Verde y que el barco no pusiese rumbo a Canarias.

Sánchez ha sido interrogado en dos ocasiones por las críticas de Clavijo, aunque ha evitado señalarle directamente y se ha remitido al reconocimiento internacional, en concreto a las palabras del papa León XIV que expresó "su reconocimiento y admiración a la sociedad canaria, que ha dado ejemplo de solidaridad y empatía", según Sánchez.

Tras ser preguntado sobre si volverá a hablar con el presidente autonómico, dado que sigue expresando su molestia con el Gobierno central, ha dicho que están "encantados de seguir hablando, conversar y dialogar con una institución tan importante como el Gobierno de Canarias".

Eso sí, ha recalcado que el Ejecutivo ha seguido su "manual de gestión de crisis" y ha tomado las decisiones "con rigor científico" y teniendo en cuenta el "asesoramiento técnico". Además ha insistido en que ha ido trasladando toda la información con "transparencia absoluta" y con "lealtad institucional".

Todos los pasajeros se encuentran bajo seguimiento

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, da por localizados a los pasajeros que desembarcaron antes de la operación de evacuación del crucero MV Hondius en el puerto tinerfeño de Granadilla y asegura que todos ellos se encuentran bajo seguimiento, incluso uno que estaba en una zona "muy remota", gracias a gestiones "bastante complejas" coordinadas con el Reino Unido.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. | Carlos Lujan

Durante su comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del operativo de desembarque de los pasajeros del crucero MV Hondius, ha defendido que de este operativo deben extraerse lecciones para mejorar de forma constante los sistemas de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, a la luz también de la experiencia acumulada durante la crisis del COVID-19 y de las iniciativas puestas en marcha desde entonces.

"Tenemos que aprender de esta operación, de lo que se ha hecho bien y de cuáles han sido las posibles debilidades que hayan surgido, porque tiene que haber un aprendizaje constante al final", ha señalado en la rueda de prensa, donde ha recordado que "las lecciones que aprendimos durante la crisis del COVID", están ayudando a mejorar los sistemas de alerta. "Seguro que podemos actualizar nuestros sistemas, recalibrarlos y preparar mejor al mundo para que podamos lidiar", ha añadido.

En cuanto a los protocolos, ha subrayado que la OMS dispone de orientaciones claras que los países deben utilizar como referencia, pero ha admitido que los Estados pueden ajustarlas en función de sus evaluaciones de riesgo y de sus circunstancias específicas, en virtud de su soberanía. "No podemos obligarles a que acepten nuestros protocolos", ha señalado, recordando que desde el organismo que dirige se proporcionan recomendaciones que esperan que sigan.

Sanidad confirma el primer caso de hantavirus en España

El Ministerio de Sanidad ha anunciado el primer caso de hantavirus detectado en España, tras confirmarse el positivo provisional identificado este lunes en un paciente procedente del crucero MV Hondius. Según Sanidad, el paciente, que se encuentra ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ha presentado durante la noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque por el momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente".

Tal y como indica el protocolo aprobado por Sanidad, el paciente ha sido ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) y permanecerá allí hasta su recuperación clínica. En cuanto al resto de pasajeros del crucero MV Hondius, que permanecían en estudio en el Hospital Gómez Ulla, las pruebas definitivas han confirmado un total de 13 resultados negativos. Respecto al ciudadano estadounidense, desde el Health Security Committee (HSC) han informado de que el caso no concluyente -y posteriormente negativo- analizado en Cabo Verde ha resultado negativo.

Un joven de 25 años ingresa en un hospital italiano con síntomas de hantavirus

Tras compartir un vuelo de KLM con una mujer que resultó ser víctima mortal del hantavirus, un joven calabrés de 25 años que se encontraba en cuarentena ha sido derivado al hospital Spallanzani de Roma. Según información de la agencia ANSA, el hombre presenta sospechas de haber contraído la misma infección y será evaluado médicamente en dicho centro.