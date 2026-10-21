Hito en la medicina: trasplantan en Barcelona el "primer" riñón de Europa con un robot de una única incisión

Los responsables del hospital junto a la paciente y el donante, su marido.

El Hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), realizó el pasado septiembre el primer trasplante renal de donante vivo de Europa mediante cirugía robótica de una sola incisión. Desde entonces, el centro ha llevado a cabo con éxito otros tres trasplantes con esta misma técnica.

Los responsables médicos del hospital han presentado este miércoles los resultados en una rueda de prensa junto a Sílvia, la primera paciente intervenida. La nueva técnica utiliza el robot 'uniport', que permite realizar el procedimiento a través de una única incisión de siete centímetros, frente a las varias aperturas necesarias con el sistema robótico empleado anteriormente.

Con el robot "multiport", además de la incisión principal, se requerían otras cuatro aberturas de entre ocho milímetros y un centímetro, así como dos adicionales de entre ocho y doce milímetros para completar la intervención.

Menos dolor y una recuperación más rápida

El impulsor del programa de trasplante renal, Francesc Vigués, ha destacado el "beneficio claro" que supone esta técnica para los pacientes. Entre sus ventajas, ha señalado un menor riesgo de complicaciones, menos dolor después de la operación y una recuperación más rápida. También puede resultar más cómoda para las personas con problemas respiratorios.

No obstante, el procedimiento no es adecuado para todos los pacientes. Los especialistas deben estudiar la anatomía de cada persona y las características del riñón del donante antes de determinar si es posible aplicar esta técnica.

El hospital calcula que, de los aproximadamente 50 trasplantes de donante vivo con cirugía robótica que realiza cada año, entre 20 y 25 podrían llevarse a cabo con el robot 'uniport' a corto plazo.

El trasplante de donante vivo, una alternativa para evitar la diálisis

La responsable del programa de trasplante renal de donante vivo, Anna Manonelles, ha defendido esta opción como la "mejor" alternativa terapéutica sustitutiva para la enfermedad renal. Cuando se realiza de forma anticipada, puede permitir evitar la diálisis.

Según ha explicado, los riñones procedentes de donantes vivos pueden durar entre diez y quince años, e incluso más en algunos casos, frente a una duración generalmente menor en los trasplantes procedentes de donantes fallecidos. Esto no excluye, sin embargo, la posibilidad de que surjan complicaciones durante el proceso.

El robot Da Vinci SP, clave en la intervención

El procedimiento se ha realizado con el robot Da Vinci SP, que se maneja desde una consola y permite movimientos de 360 grados. Sus controles facilitan la precisión y la versatilidad de los movimientos durante la intervención.

El sistema incorpora también ópticas y tecnología avanzada de procesamiento de imágenes que ofrecen una visión tridimensional y detallada del campo quirúrgico, lo que ayuda al equipo médico a trabajar durante la operación.

Sílvia: "La recuperación ha sido mucho mejor de lo que pensaba"

Sílvia, de 58 años, fue la primera paciente en someterse a este trasplante con la nueva técnica. Padecía poliquistosis renal y hepática, diagnosticada diez años antes. Aunque asegura que había mantenido una "muy buena calidad" de vida, los análisis periódicos mostraban que su función renal se iba deteriorando.

Cuando los médicos le plantearon la posibilidad de un trasplante de donante vivo, su marido tuvo claro que quería donarle el riñón. "Para mí suponía muchísimo", ha reconocido Sílvia, que finalmente aceptó cuando estuvo segura de que la donación no supondría un perjuicio para su pareja.

Tras las pruebas de compatibilidad y los análisis previos, la intervención se llevó a cabo y la paciente permaneció nueve días ingresada. Su recuperación ha superado sus expectativas: explica que no ha tenido molestias ni dolores físicos y que se encuentra muy bien tanto en movilidad como en energía. "Si no estoy al 100%, estoy al 95%", ha resumido.