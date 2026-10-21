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Prat-COB de Copa España, minuto a minuto

Directo | El COB se enfrenta al Prat en la primera eliminatoria de la Copa España

MINUTO A MINUTO

Sigue en directo el Prat-COB de Copa España de baloncesto, con el resultado, las jugadas más destacadas y todas las novedades del partido.

Prat-COB, minuto a minuto
Prat-COB, minuto a minuto | La Región
Jorge Ron
Jorge Ron
Publicado: 21 oct 2026 - 19:45 Actualizado: 21 oct 2026 - 19:46

El COB visita al Prat en el pabellón Joan Busquets para disputar la primera eliminatoria de la Copa España de baloncesto, que se celebra a partido único. El conjunto dirigido por Moncho López afronta el encuentro tras dos derrotas consecutivas en liga y con las bajas confirmadas de Marc García y Martín Fernández. Por su parte, Javi Nicolau podría debutar esta temporada con el equipo ourensano.

Sigue aquí el minuto a minuto del Prat - COB, con el resultado en directo y las principales acciones del encuentro.

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