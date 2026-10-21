Directo | El COB se enfrenta al Prat en la primera eliminatoria de la Copa España

Sigue en directo el Prat-COB de Copa España de baloncesto, con el resultado, las jugadas más destacadas y todas las novedades del partido.

El COB visita al Prat en el pabellón Joan Busquets para disputar la primera eliminatoria de la Copa España de baloncesto, que se celebra a partido único. El conjunto dirigido por Moncho López afronta el encuentro tras dos derrotas consecutivas en liga y con las bajas confirmadas de Marc García y Martín Fernández. Por su parte, Javi Nicolau podría debutar esta temporada con el equipo ourensano.

Sigue aquí el minuto a minuto del Prat - COB, con el resultado en directo y las principales acciones del encuentro.