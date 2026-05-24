Infografía | Vía rápida para detectar el melanoma
ALTOS NIVELES DE RADIACIÓN SOLAR
La vía rápida del melanoma permite reducir los tiempos de espera para detectar de forma precoz el cáncer de piel más agresivo, una enfermedad cuya incidencia aumenta con la exposición prolongada al sol y que puede alcanzar altas tasas de supervivencia si se diagnostica a tiempo
La provincia de Ourense registra altos niveles de radiación solar durante el verano, un factor que incrementa el riesgo de desarrollar melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Para agilizar la detección y el tratamiento precoz, el Servizo Galego de Saúde mantiene operativa la Vía Rápida del Melanoma, un sistema que permite atender y diagnosticar a los pacientes con mayor rapidez.
Según los datos recogidos en la infografía publicada por La Región, en 2025 fueron atendidos por esta vía rápida 170 pacientes con sospecha de melanoma, con un tiempo medio de espera de apenas 1,16 días para ser valorados en consulta especializada.
El melanoma se origina por el crecimiento descontrolado de los melanocitos, las células encargadas de producir melanina. Los especialistas recuerdan la importancia de vigilar señales como la asimetría de los lunares, los bordes irregulares, los cambios de color, el aumento de diámetro o su evolución rápida.
La detección temprana resulta clave, ya que un diagnóstico precoz puede elevar la tasa de supervivencia hasta el 90%. Entre las recomendaciones preventivas destacan evitar la exposición solar en las horas centrales del día, utilizar protección solar y cubrir la piel con ropa adecuada.
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