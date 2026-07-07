Chapuzones de alto riesgo en el Puente Romano de Ourense: los jóvenes se lanzan de varios metros

El calor empuja a los ourensanos a las orillas del Miño en busca de alivio frente a temperaturas que en la jornada de lunes llegaron a los 40,9 grados, tercer día consecutivo superando la barrera de los 40ºC. Pero un grupo de jóvenes ha tomado por costumbre utilizar como su playa particular el Puente Romano, una zona prohibida expresamente para este fin por la peligrosidad del entorno, pero también porque estamos ante un bien de interés cultural (BIC).

Saltos de riesgo mortal en Ourense. | Galicia Aberta

Jóvenes en torno a los 16 años se arremolinan en los pilares de esta construcción para escalarla y lanzarse desde lo alto hasta las aguas del Miño. Se trata de una actividad doblemente peligrosa. Por un lado, deben trepar por paredes de piedra, casi lisas, hasta alcanzar un saliente desde el que se arrojan al agua. En esta escalada van descalzos y solo disponen de sus manos y pies para completar su objetivo. El saliente desde el que se arrojan tiene apenas 20 centímetros, y es el que utilizan para desplazarse -agarrados a la pared- hasta que llegan a la zona donde hay suficiente agua para poder tirarse.

Una vez que han elegido el punto para arrojarse tienen que tener cuidado de caer exactamente en la zona en la que hay agua. El bajo cauce del Miño en esta época del año aflora numerosas rocas sobre las que se sustentan los pilares. Un error de cálculo, un traspié, una mala decisión puede acabar en una completa tragedia.

Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados | Xesús Fariñas

Los jóvenes han tomado el puente como su sala de juegos y se mueven con impunidad sin que ningún tipo de vigilancia impida su actividad. Este hecho ha provocado la alarma entre muchos ourensanos que consideran una irresponsabilidad que se permitan este tipo de acciones. Además, a pocos metros del Puente Romano se encuentra la playa de la Antena, un lugar donde el baño resulta seguro y donde cientos de ourensanos acuden en esta época del año a refrescarse.

El PP reclama al Concello que adopte medidas frente a las olas de calor

Ante los severos episodios de calor que está sufriendo Ourense este verano, el Grupo Municipal del Partido Popular ha reclamado al Concello de Ourense que ponga en marcha medidas para adaptar la ciudad a las altas temperaturas y proteger a los colectivos más vulnerables frente al calor. En este sentido, recuerdan que llevan toda la legislatura advirtiendo de la necesidad de preparar la ciudad frente al cambio climático. “Fuimos el primer grupo en proponer medidas innovadoras para luchar contra el calor, llevando al Pleno en 2024 una moción sobre esta problemática”.