Meningitis: qué es, cómo se contagia y la nueva situación de su vacunación en Galicia

Conoce en qué consiste la meningitis

La meningitis es una enfermedad infecciosa que afecta a las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. El fallecimiento de una menor en Ourense puso la dolencia en el foco, por lo que te contamos en qué consiste, cómo se contagia y otros detalles.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es una inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Esta inflamación suele estar provocada por una infección.

Existen varios tipos, pero los más comunes son:

Meningitis viral : la más frecuente y, en general, leve. Muchas personas se recuperan sin complicaciones.

Meningitis bacteriana : menos común, pero más seria y requiere atención médica rápida.

Meningitis por hongos u otras causas: menos habituales.

En la mayoría de los casos se puede tratar eficazmente si se detecta a tiempo.

¿Cómo se contagia?

La forma de contagio depende del tipo de meningitis, pero en general:

Se transmite a través de gotas respiratorias , como al toser, estornudar o compartir utensilios.

También puede propagarse por contacto cercano y prolongado con una persona infectada.

Algunos virus que causan meningitis se contagian de forma similar a un resfriado común.

Es importante aclarar que no es una enfermedad extremadamente contagiosa en la vida cotidiana. No se transmite tan fácilmente como la gripe o un catarro.

Síntomas más comunes

Los síntomas pueden variar según la edad y el tipo de meningitis, pero los más habituales incluyen:

Fiebre

Dolor de cabeza intenso

Rigidez en el cuello

Sensibilidad a la luz

Náuseas o vómitos

Somnolencia o dificultad para concentrarse

En niños pequeños o bebés, los signos pueden ser más inespecíficos, como irritabilidad o falta de apetito.

¿Cuándo acudir al médico?

Sin necesidad de alarmarse, es recomendable consultar con un profesional sanitario si aparecen varios de los síntomas mencionados, especialmente si evolucionan rápidamente. La clave está en la detección precoz, ya que facilita un tratamiento más eficaz.

Galicia, a la vanguardia desde mayo

Galicia esla primera comunidad autónoma en España en ampliar la protección frente al meningococo B incorporando una dosis de refuerzo a los 12 años. Esta medida, anunciada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, busca reforzar la inmunización en la adolescencia, una etapa clave en la transmisión de la enfermedad.

La nueva dosis:

Se administra desde el 1 de mayo

Se aplicará junto a otras vacunas como meningococo ACWY o VPH

Beneficiará a unos 21.900 adolescentes nacidos en 2014

Tendrá una inversión adicional de 1,8 millones de euros, alcanzando los 4,7 millones anuales

Además, estudios señalan que esta vacuna podría ofrecer cierta protección frente a la gonorrea.

En 2025 se registraron en España 144 casos de enfermedad meningocócica por serogrupo B, mientras que en Galicia la incidencia ha sido baja, con solo cinco casos en la temporada 2024-2025.

Tratamiento

El tratamiento depende de la causa:

Viral : suele resolverse con reposo, hidratación y control de síntomas.

Bacteriana: requiere antibióticos y, en ocasiones, hospitalización.

Gracias a los avances médicos, hoy en día el pronóstico ha mejorado mucho, sobre todo cuando se actúa a tiempo.

Prevención

Hay varias formas de reducir el riesgo: