Nuevo positivo por hantavirus en España: es una de las personas aisladas en el Hospital Gómez Ulla

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes un nuevo caso positivo por hantavirus detectado en las pruebas PCR realizadas a los ciudadanos españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

El caso corresponde a un contacto estrecho identificado mediante el rastreo epidemiológico activado tras el brote detectado a bordo del crucero Hondius, según ha informado el departamento dirigido por Mónica García.

El paciente se mantiene asintomático y bajo vigilancia clínica desde su llegada al centro sanitario, de acuerdo con los protocolos del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

Aislamiento y control sanitario

Tras la confirmación del positivo, la persona ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), donde permanecerá bajo supervisión y con medidas estrictas de bioseguridad.

Sanidad ha señalado que el caso no supone riesgo para la población general, ya que el paciente ha estado aislado desde su llegada al hospital y forma parte del dispositivo de control activado tras el brote.

El Ministerio ha insistido en que la situación no modifica las medidas de respuesta epidemiológica ya en marcha ni implica cambios en la gestión del resto de contactos en cuarentena.