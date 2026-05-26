El nuevo positivo en hantavirus permanece aislado y asintomático el Hospital Gómez Ulla

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes un nuevo positivo por hantavirus tras las pruebas PCR realizadas a los españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Se trata de un “contacto estrecho” que fue localizado gracias al rastreo epidemiológico activado tras el brote detectado a bordo del crucero Hondius, según han trasladado desde el departamento dirigido por Mónica García. El paciente, no obstante, se mantiene asintomático.

La persona contagiada ha permanecido bajo “vigilancia clínica” y en situación de aislamiento desde su llegada al centro sanitario, siguiendo los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

Tras confirmarse el positivo, el afectado ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), donde continuará bajo supervisión médica y con estrictas medidas de bioseguridad, según ha explicado Sanidad.

El Ministerio ha querido subrayar además que, debido a la cuarentena y al aislamiento preventivo de los pasajeros implicados, el caso no supone un riesgo para la población general ni modifica las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha.