La OMS alerta del impacto del humo de los incendios: agrava enfermedades cardíacas y respiratorias

Dos autobuses de la UME, a 24 de julio de 2026, en Madrid

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha advertido de que el humo generado por los incendios forestales puede desplazarse a grandes distancias y provocar importantes consecuencias para la salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Según ha explicado, la exposición al humo puede agravar enfermedades cardíacas y respiratorias, además de tener efectos sobre la salud mental, con un mayor riesgo para las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

España y Portugal duplican los incendios respecto a 2025

La OMS ha señalado que los incendios forestales han aumentado un 57% en Europa en los últimos cuatro años y ha destacado el fuerte incremento registrado durante 2026. En concreto, España y Portugal han notificado más del doble de incendios forestales entre enero y julio en comparación con el mismo periodo de 2025.

Kluge ha recordado que estos fuegos no solo destruyen viviendas y medios de vida, sino que también obligan a evacuar poblaciones, saturan los servicios de emergencia y sanitarios y, en muchos casos, provocan víctimas mortales.

Recomendaciones para protegerse del humo

Ante esta situación, la OMS recomienda seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, alejarse de las zonas afectadas cuando sea posible y evitar desplazamientos innecesarios.En caso de tener que salir al exterior cerca de un incendio, aconseja utilizar una mascarilla protectora bien ajustada para reducir la inhalación de humo.

Asimismo, el organismo recuerda que cualquier persona que presente dificultad para respirar o dolor en el pecho debe acudir a un servicio sanitario.

La OMS también insta a los gobiernos a reforzar los sistemas de alerta temprana, ofrecer información clara sobre la calidad del aire y garantizar el acceso a la atención sanitaria y a espacios con aire limpio y climatizados para la población de mayor riesgo.