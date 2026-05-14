El brote de hantavirus continúa controlado: el paciente ingresado sigue estable y sin síntomas el gallego en cuarentena

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que el paciente español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por hantavirus, un hombre de 70 años, se encuentra estable y “evoluciona favorablemente”, mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena permanecen asintomáticos, entre ellos un gallego.

“Según los últimos datos que tenemos, continúa estable, lo cual es la mejor de las noticias que podemos tener y, desde luego, esperamos que se mantenga así”, ha indicado en una entrevista en TVE. No obstante, ha señalado que, debido a que “se trata de una infección cuyo curso es, cuanto menos, difícil de predecir”, es necesario “ser prudente en la predicción y en el pronóstico”.

A juicio de Padilla, este virus “tiene la característica de poder evolucionar de manera rápida en poco tiempo”, motivo por el que ha insistido en la prudencia. De cualquier forma, también ha enfatizado que los datos disponibles sobre el paciente son “favorables”.

“No daría nada por cerrado hasta que no pase el día 42 de la cuarentena que tienen que hacer todas las personas cuarentenadas y, muy especialmente, además, las dos semanas desde el último contacto, es decir, el día 28”, ha apuntado en relación con la posibilidad de dar por cerrado el brote de hantavirus. Ha explicado además que, desde el día del desembarco, “ya no se está generando ningún tipo de contacto”.

Descarta una mutación del virus

En este sentido, ha asegurado que “se han hecho las cosas como se debía” y que actualmente “se siguen tomando las medidas de precaución”. Por ello, ha señalado que “deberíamos decir que está controlado”, descartando además la posibilidad de que el virus haya mutado.

“Eso, sobre todo, es una de nuestras herencias de la época de la Covid-19”, ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que en el caso del hantavirus existe un número muy reducido de casos. Según ha explicado, los datos genéticos indican que el virus no ha mutado y que su origen es único, procedente de un solo animal.

Por ello, ha resumido que se trata del mismo virus en todos los casos y con las mismas características, y ha concluido que este brote no debería implicar una evolución intrabrote de sus propiedades.