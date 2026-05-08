Feijóo acusa al Gobierno de crear "confusión" con el hantavirus y pide saber los expertos y documentos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de "generar confusión" en la gestión de la crisis del hantavirus y ha pedido los documentos sanitarios que "avalen cada decisión" y los expertos contactados. A su entender, se necesitan "certezas" y el Ejecutivo "no las ofrece".

En un mitin en el Puerto de Santa María (Cádiz) para apoyar la candidatura de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Feijóo ha asegurado que el Gobierno "no habla con claridad" y el país "necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis".

El jefe de la oposición ha señalado que en una situación como la actual el Gobierno "no tiene que pedir tranquilidad a la gente" sino "transmitir tranquilidad" a los ciudadanos, algo que, a su entender, se produce cuando "hay transparencia permanente", "las decisiones son firmes y sensatas" y los ciudadanos "sienten que el Gobierno sabe lo que hace".

El líder del PP ha señalado que "lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión" y ha recalcado que en los últimos días ha habido "demasiada confusión", ya que, según ha destacado, primero dijeron que el barco "no vendría a las costas españolas" y "después que sí".

Además, ha señalado que el Gobierno dijo "que los españoles afectados irían a Canarias" y "ahora que van a Madrid", en referencia al traslado al hospital militar Gómez Ulla de los 14 españoles que viajan en el crucero afectado por el brote de hantavirus.

También ha recordado que el Ejecutivo dijo que los pasajeros del crucero "estarían en cuarentena" y "ahora que es voluntaria" esa cuarentena. "Esto no es serio. Y por tanto, desde aquí, le mandamos un abrazo de solidaridad al pueblo de Canarias", ha enfatizado.

Albares habla con sus homólogos de Países Bajos, Reino Unido y Canadá

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, indicó este jueves que habló con sus homólogos de Países Bajos, Reino Unido y Canadá -que tienen ciudadanos en el barco afectado por un brote de hantavirus- y aseguró que las repatriaciones se llevarán a cabo “con rapidez”. Albares dijo que es consciente de “la gravedad de la situación” y garantizó que Canarias “va a tener información de primera mano”.

Abascal: “Sánchez es capaz de provocar una epidemia para no hablar de corrupción”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, criticó la gestión por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del crucero afectado por hantavirus que está yendo hacia Tenerife, en las Islas Canarias. “Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside”, afirmó Abascal en una atención a los medios de comunicación en Almuñécar (Granada).