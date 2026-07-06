Un procedimiento sin uso de cirugía que logra un alivio duradero en la rodilla

La embolización de vasos sanguíneos anormales mediante microesferas de gelatina de rápida reabsorción es segura y proporciona un alivio del dolor significativo y duradero, así como una mejora funcional para los pacientes con dolor de rodilla relacionado con la osteoartritis, según un nuevo estudio de la Charité - Universitätsmedizin Berlin (Alemania). El trabajo se publica en “Radiology”, una revista de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA).

La artrosis provoca inflamación, rigidez, disminución de la movilidad y dolor en los nervios sensoriales. Según la Organización Mundial de la Salud, la artrosis de rodilla afecta a más de 365 millones de adultos en todo el mundo y es una de las principales causas de discapacidad.

“Para muchos pacientes con artrosis de rodilla, existe una verdadera brecha en el tratamiento actual”, expuso el doctor Florian Nima Fleckenstein, subdirector del Campus Mitte de Radiología Intervencionista de la Charité - Universitätsmedizin Berlin. “Las medidas conservadoras, como las inyecciones intraarticulares, ya no proporcionan un alivio suficiente, pero el reemplazo articular no es una opción por razones médicas o personales”.

La embolización de la arteria genicular (EAG) es un tratamiento mínimamente invasivo emergente que se dirige a los vasos sanguíneos anómalos mediante embolización superselectiva. En una rodilla con artrosis, estos vasos anómalos se acumulan alrededor de la articulación, provocando inflamación y dolor.

Intervención

Durante la EAG, un radiólogo intervencionista guía un catéter delgado directamente hasta cada vaso afectado e inyecta pequeñas partículas para bloquearlo, reduciendo la inflamación y aliviando el dolor sin necesidad de cirugía.

Para este estudio, los investigadores plantearon la hipótesis de que la embolización arterial gástrica (EAG) mediante microesferas de gelatina de rápida reabsorción podría combinar las características favorables de los agentes embólicos temporales y las microesferas permanentes, eliminando al mismo tiempo sus limitaciones. Las microesferas de gelatina de rápida reabsorción son partículas esféricas de tamaño controlado, diseñadas para disolverse en cuestión de horas.

“La GAE es un régimen de tratamiento totalmente nuevo que actúa sobre la hipervascularización anormal alrededor de la articulación y, a su vez, modula el entorno neurovascular patológico. Al reducir tanto la inflamación como el dolor, la GAE con microesferas reabsorbibles podría ser el primer procedimiento que altere el curso de la enfermedad, ralentizando su progresión”, detalló Fleckenstein.

El estudio prospectivo unicéntrico incluyó a 114 mujeres y 80 hombres con dolor de rodilla relacionado con la osteoartritis que no respondieron a al menos tres meses de tratamiento conservador, que incluyó fisioterapia, antiinflamatorios e inyecciones intraarticulares. La mediana de edad de los 194 participantes fue de 69 años y el índice de masa corporal medio fue de 28,4.

“Creemos que estos resultados tienen un peso real porque provienen de datos del mundo real. Con este diseño de estudio amplio e inclusivo, nuestros participantes son exactamente los pacientes que los médicos atienden a diario en sus consultas”, subrayó Fleckenstein.

El dolor disminuyó rápidamente en todos los pacientes.