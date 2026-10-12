La quimioterapia infantil deja en tejidos sanos una clara huella mutacional

Una investigación liderada por el Wellcome Sanger Institute (Reino Unido) revela la cantidad de daño en el ADN causado por ciertas quimioterapias utilizadas para tratar eficazmente el cáncer infantil, junto con un impacto oculto en el hígado. Tal y como se publica en Science, este hallazgo abre el camino a futuras investigaciones sobre nuevas formas de mitigar estos impactos.

Los fármacos de quimioterapia a base de platino son muy eficaces contra el cáncer, pero pueden tener un impacto subestimado en el resto del organismo. Para investigar esto, un equipo del Instituto Wellcome Sanger, la Universidad de Cambridge, el Instituto Francis Crick y el King’s College de Londres, todos en Reino Unido, utilizó nuevas tecnologías de secuenciación y descubrió daños distintivos en el ADN del hígado. Sugieren que futuras investigaciones podrían conducir a nuevas formas de prevenir estos daños.

El estudio también reveló que, si bien la quimioterapia destruye eficazmente las células cancerosas, puede “envejecer” las células sanas de un niño. Esto provoca que las células sanas infantiles presenten la misma cantidad de cambios en el ADN que las células adultas experimentan a lo largo de muchas décadas. Este estudio proporciona una conexión directa plausible y una explicación biológica de por qué los supervivientes de cáncer infantil suelen enfrentar problemas de salud en la edad adulta, como cánceres secundarios o enfermedades hepáticas.

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Objetivo

El objetivo de esta investigación no es desincentivar el uso de la quimioterapia, que sigue siendo esencial para curar el cáncer infantil. En cambio, al identificar con precisión cómo estos fármacos dañan genéticamente los tejidos sanos, los científicos esperan desarrollar nuevas formas de mitigar o prevenir estos cambios en el ADN en el futuro, reduciendo así los riesgos para la salud a largo plazo de los supervivientes. En general, la quimioterapia actúa dañando el ADN de las células cancerosas y, en última instancia, destruyéndolas. A pesar de ser una herramienta crucial, esto puede dejar en las células sanas supervivientes patrones de daño en el ADN. Si bien algunas de estas firmas mutacionales fueron documentadas en investigaciones previas, su posible impacto en la salud no siempre estuvo claro.

Las quimioterapias basadas en platino son eficaces para tratar diversos tipos de cáncer tanto en adultos como en niños. Dado que los niños que reciben tratamiento oncológico suelen presentar problemas de salud a largo plazo al llegar a la edad adulta, comprender el impacto del tratamiento en su organismo es fundamental para garantizar una atención eficaz y equilibrada.

Esta investigación analizó un total de 186 muestras de sangre, muestras de tumores hepáticos y tejido hepático no canceroso de nueve niños, recolectadas tras un tratamiento con quimioterapia a base de platino. Se incluyeron además 30 muestras de dos niños con cáncer de hígado que habían recibido tratamiento sin platino. El estudio examinó también 47 muestras de niños con cáncer distinto al de hígado que habían recibido quimioterapia a base de platino, aquellos que habían recibido tratamiento sin platino y muestras de niños que no se trataron.