Retiran un embutido distribuido en conocidos supermercados de España por listeria: síntomas y peligros para embarazadas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un producto cárnico comercializado en España. Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir el lote afectado debido al riesgo de contraer una infección alimentaria.

El producto implicado es el jamón cocido de la marca Urkabe, comercializado en envases de plástico de 175 gramos. La alerta, publicada el 4 de noviembre, ha sido trasladada por las autoridades sanitarias del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

La AESAN ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, en supermercados como Eroski, Alcampo o El Corte Inglés.

¿Qué producto está afectado por la alerta de listeria?

Los datos facilitados por la AESAN para identificar el producto son los siguientes:

Nombre del producto: Jamón cocido.

Marca: Urkabe.

Formato: Envase de plástico.

Peso: 175 gramos.

Número de lote: 61027.

Fecha de caducidad: 26/11/2026.

Conservación: Refrigerado.

Imagen del producto afectado | AESAN

¿Dónde se ha distribuido el producto?

Según la información disponible, la distribución inicial del jamón cocido afectado se ha realizado en Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco, aunque las autoridades sanitarias no descartan que haya llegado a otras comunidades autónomas mediante redistribuciones.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a todas las personas que tengan en sus domicilios envases pertenecientes al lote señalado que se abstengan de consumirlos.

¿Qué síntomas provoca la listeria?

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar listeriosis, una infección alimentaria cuyos síntomas pueden incluir fiebre, vómitos y diarrea. En los casos más graves, puede provocar complicaciones importantes, especialmente en personas mayores, embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado.

En caso de haber consumido alguno de los productos afectados y presentar síntomas compatibles con esta infección, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un centro de salud. La AESAN recuerda que las mujeres embarazadas deben extremar las precauciones con determinados alimentos y consultar las recomendaciones de alimentación segura durante el embarazo. También insiste en la importancia de mantener unas correctas medidas de higiene alimentaria para evitar la contaminación cruzada con otros productos.