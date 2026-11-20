La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de Salmonella enteritidis en huevos frescos comercializados en diferentes comunidades autónomas de España. Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir los productos afectados debido al riesgo de contraer una infección alimentaria.

Los huevos implicados pertenecen a la marca Eroski, concretamente a la variedad de huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero, disponibles en diferentes tamaños y formatos. La alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

La incidencia afecta a distintos lotes con fechas de consumo preferente comprendidas entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026. La AESAN ha trasladado la información a las autoridades autonómicas para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

¿Qué huevos están afectados por la alerta de Salmonella?

La AESAN ha facilitado los siguientes datos para identificar los productos implicados:

Nombre del producto: Huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero.

Marca: Eroski.

Tamaños: M, L y XL.

Formatos: Media docena, una docena y docena y media.

Lotes afectados: 0222F XXXX, donde XXXX corresponde a la fecha de consumo preferente, desde 2211 hasta 0112.

Fechas de consumo preferente: Del 22/11/2026 al 01/12/2026, ambas incluidas.

Conservación: Temperatura ambiente.

Los códigos EAN de los productos afectados son:

Huevo fresco L Suelo: 8480010184778.

Huevo fresco M Suelo: 8480010184785.

Huevo suelo L: 8480010190106.

Huevo suelo M/L: 8480010190076.

Huevo fresco suelo L/XL: 8480010196733.

Imagen orientativa disponible | AESAN

La alerta afecta a los productos que coincidan con los lotes y fechas de consumo preferente señalados, por lo que se recomienda revisar la información del envase antes de consumirlos.

¿Dónde se han distribuido los huevos afectados?

Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco.

No obstante, las autoridades sanitarias no descartan que los huevos hayan llegado a otras comunidades autónomas, incluida Galicia, mediante posibles redistribuciones, aunque no consta entre los destinos iniciales comunicados.

La alerta ha sido trasladada a las autoridades competentes mediante el SCIRI para comprobar la retirada de los productos afectados de los establecimientos comerciales.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a todas las personas que tengan en sus domicilios huevos pertenecientes a los lotes señalados que se abstengan de consumirlos.

¿Qué síntomas provoca la Salmonella?

La Salmonella enteritidis es una bacteria que puede provocar salmonelosis, una infección gastrointestinal asociada al consumo de alimentos contaminados.

Entre sus síntomas más habituales se encuentran la diarrea, los vómitos, la fiebre, el dolor abdominal y el dolor de cabeza. Estas manifestaciones pueden aparecer horas o días después de ingerir el alimento contaminado.

Aunque la mayoría de las personas se recuperan sin complicaciones, la infección puede resultar especialmente peligrosa para niños pequeños, personas mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

En caso de haber consumido alguno de los huevos afectados y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.