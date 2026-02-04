Retiran esta leche infantil por una bacteria que causa intoxicación alimentaria en bebés

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de una alerta alimentaria tras detectar la posible presencia de una bacteria en varios lotes de leches infantiles. La notificación ha llegado a España a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), después de ser comunicada por las autoridades sanitarias de Francia.

Viene provocada por la presencia de cereulida, una toxina bacteriana que causa intoxicación alimentaria en bebés, caracterizada por vómitos intensos, náuseas y a veces diarrea, apareciendo entre 30 minutos y 6 horas tras el consumo.

Según ha explicado la AESAN, la información procede del autocontrol realizado por la propia empresa, que notificó la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente, con el objetivo de evitar la comercialización de productos que pudieran no ser seguros.

Productos afectados

Los productos incluidos en la alerta son los siguientes:

Babybio Caprea 1

Marca: Babybio

Formato: Bote

Peso: 800 gramos

Lotes y fechas de caducidad:

Lote 899014 – 28/07/2027

Lote 911057 – 17/09/2027

Condiciones de conservación: Temperatura ambiente

Producto afectado

Babybio Optima 1

Marca: Babybio

Formato: Bote

Peso: 800 gramos

Lote y fecha de caducidad:

Lote 907179 – 01/10/2027

Condiciones de conservación: Temperatura ambiente

Producto afectado

Retirada del mercado y recomendaciones

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de verificar la retirada efectiva de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos afectados que se abstengan de consumirlos, especialmente al tratarse de alimentos destinados a lactantes.