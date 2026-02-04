🔴Directo | El COB quiere ganar en Fuenlabrada tras la derrota del fin de semana

🏀 DIRECTO
El COB quiere imitar al Fuenlabrada y ganar de visitante. Los de Moncho López tuvieron contra las cuerdas el fin de semana a los madrileños pero no pudieron cerrar el partido. Este miércoles una nueva oportunidad para soñar.

Okanu pelea por el balón ante el Fuenlabrada en el Pazo. | José Paz
Jorge Ron
Publicado: 04 feb 2026 - 20:15 Actualizado: 04 feb 2026 - 21:19

El COB vuelve a jugar entre semana y se vuelve a enfrentar al Fuenlabrada. Los de Moncho López viajan a Madrid para disputar el partido pendiente de la primera vuelta ante el conjunto madrileño que ganó el pasado sábado en el Pazo.

Los cobistas llegan con la lección aprendida y conscientes que deben cerrar mejor los partidos para ganar a rivales de mayor entidad como el Fuenlabrada. Ganar implica devolver la derrota sufrida en casa.

Por su parte, el Fuenlabrada quiere seguir la inercia positiva y volver a vencer al conjunto ourensano.

Toda la acción de este partido, minuto a minuto, con La Región.

