🔴Directo | El COB quiere ganar en Fuenlabrada tras la derrota del fin de semana
MINUTO A MINUTO
El COB quiere imitar al Fuenlabrada y ganar de visitante. Los de Moncho López tuvieron contra las cuerdas el fin de semana a los madrileños pero no pudieron cerrar el partido. Este miércoles una nueva oportunidad para soñar.
El COB vuelve a jugar entre semana y se vuelve a enfrentar al Fuenlabrada. Los de Moncho López viajan a Madrid para disputar el partido pendiente de la primera vuelta ante el conjunto madrileño que ganó el pasado sábado en el Pazo.
Los cobistas llegan con la lección aprendida y conscientes que deben cerrar mejor los partidos para ganar a rivales de mayor entidad como el Fuenlabrada. Ganar implica devolver la derrota sufrida en casa.
Por su parte, el Fuenlabrada quiere seguir la inercia positiva y volver a vencer al conjunto ourensano.
Toda la acción de este partido, minuto a minuto, con La Región.
